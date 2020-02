«Ce n’est pas pour rien que les Coyotes ont échangé Max Domi»

Mike Bossy n’est pas le plus grand partisan de Max Domi... S’il n’en tenait qu’à lui, il échangerait l’attaquant des Canadiens puisqu’il juge qu’il a «un problème d’attitude».

C’est ce qu’il a affirmé dans la chronique «Sans filet», diffusée pendant le premier entracte du match de dimanche après-midi contre les Blue Jackets, présenté à TVA Sports. À voir dans la vidéo ci-dessus.

À la question «Qu’est-ce qu’on fait avec Domi?», Bossy a répondu du tac-au-tac : «On l’échange!»

«Ce n’est pas pour rien que les Coyotes l’ont échangé, a-t-il enchaîné. D’après moi, c’était un problème d’attitude. On revoit encore un problème d’attitude. On ne lui a pas offert un nouveau contrat à la fin de la dernière saison et il boude depuis ce temps-là.»

«Il était temps d’envoyer Jesperi Kotkaniemi à Laval!»

Par ailleurs, Bossy appuie totalement la décision de Marc Bergevin de rétrograder Jesperi Kotkaniemi dans la Ligue américaine.

«Il était temps! Plusieurs personnes, dont moi, disaient que Kotkaniemi ne devait pas commencer la saison à Montréal. Cette année, c’est coucicouça. Il est victime de la fameuse guigne de la deuxième saison. Avec le Rocket, il a moins de pression, plus de temps de glace et plus d’espace pour s’exprimer.»

Par contre, sur un autre sujet, Bossy s’est montré très critique à l’endroit de Bergevin.

«Il est où le plan de Marc Bergevin?»

«Il est où son plan? C’est quoi son plan? On a fait un reset sur le reset. On est revenu à la case départ. Je ne le comprends pas.

«La saison prochaine, on va recommencer avec les jeunes et si ça ne fonctionne pas, on va faire un reset sur le reset sur le reset. Ça n’a aucun sens ce qui se passe avec les Canadiens! Soit tu as un plan pour un nouveau départ, soit tu continues par la voie des échanges. Et Bergevin a plus de chances avec ses échanges qu’avec ses choix au repêchage.»