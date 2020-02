Super Bowl LIV: enfin, le match ultime!

Après une semaine à décortiquer sous toutes ses coutures le duel opposant les Chiefs aux 49ers dans le cadre du Super Bowl, le moment est enfin venu de passer à l’action. Nul doute que l’une des batailles clés de ce choc au sommet se déroulera dans les tranchées, quand la redoutable ligne défensive de San Francisco attaquera Laurent Duvernay-Tardif et sa bande.

Le front défensif des Niners a appliqué la pression à 26 reprises dans les présentes séries, avec neuf sacs du quart. Ce serait un euphémisme de dire que la ligne offensive des Chiefs aura du pain sur la planche.

Il s’agit assurément du plus gros test pour ce groupe, qui n’a concédé que 25 sacs.

«C’est une très bonne ligne défensive et le but d’une ligne offensive à chaque semaine est de bien protéger son quart-arrière. On a plein de stratégies pour y arriver. Je pense qu’on a un bon plan de match.»

«Il faut être confiants en nos moyens et ne pas être intimidés par ce genre de défi. Il faut au contraire accueillir ce défi et montrer que nous aussi, on est une bonne ligne offensive. C’est un très bon affrontement et c’est définitivement un élément clé dans la rencontre», a souligné Duvernay-Tardif au sujet de ses coriaces adversaires.

Du temps pour Mahomes

Si le produit de l’Université McGill parle d’un élément clé, c’est que si le quart-arrière Patrick Mahomes n’a pas le temps suffisant pour lancer, les chances de victoire chuteront drastiquement.

Selon NextGen Stats, quand Mahomes bénéficie d’au moins deux secondes et demie pour décocher, il montre une moyenne de 10,1 verges par passe tentée. Le temps de protection deviendra donc crucial pour l’attaque des Chiefs, spécialisée dans les longs gains.

Cependant, la défensive des 49ers n’a concédé que 113 jeux de 10 verges ou plus par la passe cette saison, soit 12 de moins que toute autre défensive dans la ligue.

«C’est une défensive où il n’y a pas vraiment de lacune. Tout le monde est talentueux à sa position. Ce n’est pas le genre de défensive qu’on regarde la bande vidéo et qu’on sait tout de suite ce qu’on veut exploiter. Il va falloir être créatifs et c’est le travail de coach [Andy] Reid de nous mettre dans la meilleure position possible pour connaître du succès», a analysé Duvernay-Tardif.

Que des touchés

Les Chiefs sont par ailleurs pleinement conscients que les 49ers, qui excellent sur le jeu au sol, risquent de gagner la bataille du temps de possession.

Voilà pourquoi chaque séquence à l’attaque des Chiefs devra être productive, sans laisser de points sur le terrain.

«Ce sera important de marquer à chaque opportunité. On sait qu’ils seront probablement en mesure de contrôler le temps de possession et de marquer des points au terme de longues séquences offensives. On peut se permettre de faire des séquences de trois jeux pour 78 verges et un touché après avoir écoulé seulement 1 min 50 s au cadran, mais il faut vraiment arriver à le faire à chaque fois», a noté le garde du côté droit.

Dans son esprit, il ne fait aucun doute qu’Eric Fisher, Steve Wisniewski, Austin Reiter, Mitchell Schwarz et lui-même ont tous les atouts pour se dresser tel un mur devant leur quart-arrière.

«Regardez le film, ça ne ment pas. C’est une ligne très talentueuse qui sera contre nous, mais on sait ce qu’on a été capables d’accomplir cette année.»

Saviez-vous que...