La défense pourra-t-elle tenir le coup?

Même si les Canadiens ont réussi à marquer quatre fois contre l’une des meilleures formations de la LNH, c’est davantage le fait d’en avoir accordé aucun qui a semblé plaire à l’entraîneur-chef Claude Julien.

«Il faut être meilleur défensivement pour gagner de matchs et c’est ce qu’on a fait encore cet après-midi» a d’entrée de jeu souligné le pilote du Tricolore en point de presse.

Le gardien Carey Price a été l’une des grandes vedettes du match, lui qui a repoussé les 15 rondelles dirigées vers lui. Le cerbère s’est levé lorsqu’il le fallait et c’est ainsi qu’il a réussi à dépasser Ken Dryden au 33e rang de l’histoire de la Ligue nationale avec son 47e blanchissage en carrière.

Julien, d’ailleurs, n’était pas peu fier de son joueur : «C’est évident que ça aide quand ton gardien joue comme ça. Sauf que Price va dire la même chose que moi; on est beaucoup mieux devant lui, on lui donne des meilleurs chances de voir les rondelles, mais ça reste que même si on joue mieux défensivement, il nous fait des gros arrêts à des moments importants.»

L’autre histoire du match appartient à Jeff Petry. Le défenseur a comptabilisé quatre mentions d’assistance, ce qui lui a valu la première étoile du match.

«Une grosse soirée pour lui on le sait, quatre assistes, mais aussi défensivement, il a été bon. C’est une partie de son jeu qu’il veut améliorer. Défensivement, il doit faire le moins de gaffes possible et accorder le moins de buts possible. Ces choses-là sont devenues importantes pour lui.»

Si la défense s’est illustrée samedi après-midi, il sera intéressant de voir si la recette sera aussi efficace pendant le dernier droit de la saison.