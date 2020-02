Dominik Kubalik, la sensation des Blackhawks

La sensation des Blackhawks de Chicago Dominik Kubalik a reçu le titre de recrue du mois de janvier dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

La recrue a inscrit 10 buts et quatre aides pour un total de 14 points en matchs, et égalé le record de concession pour le plus grand total de buts en un mois, établi par son coéquipier Alex DeBrincat en novembre 2017.

Seul le capitaine des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, a marqué plus de but que Kubalik dans toute la LNH en janvier (13 buts).

L’attaquant des Blackhawks a notamment devancé le gardien des Blue Jackets de Columbus, Elvis Merzlikins, et celui des Capitals, Ilya Samsonov, pour l’honneur de recrue par excellence en ce début 2020.

Merzlikins a récolté huit victoires en 10 matchs, montrant une moyenne de buts alloués de 1,72 et un taux d’effficacité de ,948 en plus d’enregistrer trois blanchissages. Samsonov, auteur d’un jeu blanc en janvier, n’a pas perdu en six rencontres, affichant une moyenne de 1,69 et un taux d’efficacité de ,944.

Kubalik, 24 ans, modeste choix de septième tour des Kings de Los Angeles en 2013, a commencé sa carrière professionnelle en 2014 en Europe après un stage junior dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).

Fort d’une campagne de 25 buts et 57 points en 50 matchs à Ambri-Piotta (Suisse) en 2018-2019, l’attaquant s’est amené à Chicago cette année et compte 32 points en 49 parties.