Début d'un week-end crucial

Les Canadiens de Montréal entament la traditionnelle fin de semaine du Super Bowl pour une série de deux matchs d’après-midi.

Fort de sa victoire de 3-1 à Buffalo, jeudi, la bande de Claude Julien accueille les Panthers de la Floride cet après-midi avant de recevoir la visite des Blue Jackets de Columbus le lendemain.

Une victoire face aux détenteurs du troisième rang de l’Atlantique (61 points), samedi, permettrait au Tricolore de prendre du galon au classement. Avant les affrontements de samedi, il était à huit points d’une place en séries.

Les Panthers et les Maple Leafs de Toronto, deux rivaux de section, sont à égalité. Les Torontois ont toutefois disputé deux matchs de plus. Les porte-couleurs de la Floride surfent une séquence de six victoires consécutives.

Les Floridiens avaient eu le meilleur sur le CH le 29 décembre dernier, l’emportant par une marge d’un but 6-5 au BB&T Center à Sunrise. L’attaquant Jonathan Huberdeau avait alors inscrit pas moins de quatre points pour les domiciliés.

Le défenseur Jeff Petry avait pour sa part récolté un but et deux aides dans la défaite.

Julien dirigera son 400e match à la barre des Canadiens. Il s’adressera aux journalistes tout juste avant l’heure du midi alors qu’aucun entraînement n’était au programme pour les patineurs du Bleu-blanc-rouge.

Le gardien Carey Price, qui devrait obtenir le départ, sera récipiendaire de la coupe Molson pour un troisième mois d’affilée.