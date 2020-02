Cette semaine dans la WWE: le retour d’Edge!

Publié aujourd'hui à 14h38

Plus que la victoire de Drew McIntyre, la série d’éliminatins de Brock Lesnar ou la superbe performance de Bianca Belair, c’est le retour d’Edge qui a marqué le Royal Rumble 2020.

En effet, après tout près de neuf ans d’absence, Edge, de son vrai nom Adam Copeland, a fait un retour surprise au Minute Maid Park de Houston. Non seulement la foule de 36 000 personnes l’a ovationné, mais les nombreux vidéos sur les réseaux sociaux semblent indiquer que la réaction a été la même un peu partout.

Pris avec une grave blessure au cou, l’athlète de Toonto, maintenant âgé de 46 ans, avait pris sa retraite après WrestleMania en 2011. Mais avec le temps, son état de santé s’est amélioré et il a eu le feu vert des médecins. On l’avait d’ailleurs vu à SummerSlam à Toronto l’été dernier. Avec Kurt Angle et Daniel Bryan, il fait partie des lutteurs que je ne croyais plus jamais revoir lutter à la WWE un jour, justement à cause de la gravité de leurs blessures et du risque associé à celles-ci.

Edge a signé une entente de trois ans à raison de trois millions par année, une des ententes les plus lucratives de l’histoire de la WWE. Il a un nombre limité de dates, bien que l’entente spécifie aussi des présences où il ne luttera pas.

Un bon Royal Rumble

Cela dit, j’ai bien aimé le Royal Rumble. En particulier le Rumble chez les hommes, ainsi que les matchs entre Becky Lynch et Asuka, Daniel Bryan et Bray Wyatt (sans la lumière rouge, ENFIN!) et une bonne partie du Rumble chez les femmes.

Évidemment, quelle performance de Brock Lesnar! C’était du bonbon de le voir sortir ses adversaires, un après l’autre, bien avant la fin du temps requis, et le voir ensuite interagir avec une foule qui le conspuait comme s’il n’y avait pas de lendemain. Et pour une fois, on a pris la bonne décision en y allant jusqu’au bout avec Drew McIntyre. Non seulement a-t-il éliminé Lesnar, mais il a remporté le Rumble en éliminant Roman Reigns. C’est de cette façon-là qu’on met en valeur un babyface. Espérons qu’on ne l’échappe pas d’ici au mois d’avril.

Chez les femmes, j’ai bien aimé la performance de Bianca Belair, une des rares de NXT à qui on a donné quelque chose de concret, l’autre étant Shayna Baszler. Belair a ouvert les yeux de plusieurs sur le talent et le potentiel qu’elle a. Le choix de Charlotte Flair peut sembler redondant pour certains, mais elle demeure tout de même l’une des meilleures, sinon la meilleure lutteuse à la WWE.

À quoi pourrait ressembler WrestleMnia 36?

Étant donné que le Royal Rumble marque le début de la route vers WrestleMania, voyons voir à quoi pourrait ressembler le rendez-vous annuel qui aura lieu à Tampa cette année.

• Le champion du monde de la WWE Brock Lesnar contre Drew McIntyre

• Le champion Universel Bryan Wyatt contre Roman Reigns

• La championne de Raw Becky Lynch contre Shayna Baszler

• La championne de NXT Rhea Ripley contre Charlotte Flair

• Edge contre Randy Orton

• Kevin Owens contre Seth Rollins

• Le champion Intercontinental Braun Strowman dans un match à plusieurs, peut-être même un match d’échelles, le genre de match que Strowman peut perdre sans mal paraître. Je verrais des gars comme Cesaro, Nakamura, Kofi, Ziggler, Roode, Miz et Morrison dans ce match.

• La bataille royale André the Giant

• La bataille royale chez les femmes

Et on est déjà rendu à neuf matchs!

Bayley devrait défendre son titre, tout comme Andrade. On a aussi deux championnats par équipe et des gars comme AJ Styles, Samoa Joe, Rey Mysterio, Baron Corbin, ainsi que les préférés de Paul Heyman : Aleister Black, Humberto Carrillo, Buddy Murphy et Ricochet. Sans oublier Triple H, qui habituellement se réserve un match et Shane McMahon, qui devrait avoir fait son retour. Cela dit, Ronda Rousey ne devrait pas y être cette année, en tout cas, pas dans un match, tandis qu’on négocie encore du côté de l’Undertaker. Si vous voulez mon avis, Rousey serait plus importante que Taker.

Le grand ménage à la WWE

Parlant du personnel de la WWE, la compagnie a laissé aller deux membres très importants de son échiquier. En effet, les coprésidents et membres du conseil d’administration, Michelle Wilson et George Barrios, ont été démis de leurs fonctions plus tôt cette semaine.

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe à Wall Street alors que l’action de la WWE a chuté considérablement. Vendredi matin, elle était à 45.41$, une chute de 27%, la plus forte chute enregistrée en bourse cette semaine. Bien qu’elle ait remonté quelque peu, terminant la journée à 48.88$, c’est la première fois depuis mai 2018 que l’action est en deçà de 50$.

Là où le bât blesse, c’est qu’on pourrait croire que la décision de Vince McMahon est mûre et réfléchie et que ce dernier avait un plan. Mais ce n’est pas le cas. Dans son propre communiqué, la WWE explique qu’elle va commencer les recherches pour remplacer Wilson et Barrios. S’il avait un plan, ces recherches seraient déjà amorcées. On cite une divergence d’opinions comme étant la raison de cette décision. En d’autres mots, McMahon avait une idée en tête. Wilson et Barrios en avaient une autre. Devinez qui a gagné?

Plus que jamais, McMahon devra répondre aux actionnaires, car même si les entrées d’argent sont importantes suite à l’entente avec FOX et USA Network, tout le reste est à la baisse: assistances, assistances d’événements non télévisés, marchandise, cotes d’écoute, et maintenant l’action, qui rappelons-le, était à 100$ dans un passé pas si lointain.

George Barrios jouit d’une excellente réputation dans le milieu des affaires. Ayant débuté avec la WWE en 2008, il était le CFO (directeur des finances) et avait entre autres piloté le dossier du WWE Network, de même que de l’entente lucrative avec FOX. Michelle Wilson, qui a une toute aussi bonne réputation, était là CRO (directeur des recettes), en plus de s’occuper du marketing. Elle avait aussi participé à l’élaboration du WWE Network, mais elle était aussi derrière l’idée de rendre les événements importants de la WWE comme WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series et Royal Rumble en célébrations de plusieurs jours. Elle avait aussi été chercher des commanditaires importants et avait participé à la négociation de l’entente avec FOX. Elle y travaillait depuis 2009.

Le communiqué mentionnait que McMahon et son C.A. en étaient venus à la conclusion que Wilson et Barrios devaient partir. Sur ce C.A. on retrouve entre autres Kevin Dunn, Stephanie McMahon, Paul Levesque ainsi que John Laurinaitis.

Sami Zayn à Montréal

Quelques heures avant une rare présence de Sami Zayn à Montréal dans un spectacle d’improvisation, il était agréable de le voir et de l’entendre à l’émission de JiC cette semaine. Il nous a parlé de son nouveau rôle et de comment il a vécu sa dernière présence locale à Laval et tout ça, dans un excellent français! Si vous ne l’avez pas vu, le lien est ici .

Matchs de la semaine

1) Imperium c. Undisputed Era

2) Angel Garza c. Jordan Devlin c. Isaiah Scott c. Travis Banks

3) Royal Rumble chez les hommes



Résultats rapides

Houston, Texas

• Kay Lee Ray a battu Mia Yim

• Finn Balor a défait Ilja Dragunov

• Jordan Devlin a vaincu le champion mi-lourd Angel Garza, Isaiah Scott et Travis Banks pour remporter le titre

• Tomasso Ciampa et Johnny Gargano ont battu Tyler Bate et Trent Seven

• La championne NXT Rhea Ripley a défait Toni Storm

• Impérium ont vaincu Undisputed Era



Vidéo de la semaine

Le retour d’Edge!

• Sheamus a battu Shorty G

• Le champion des États-Unis Andrade, acc. par Zelina Vega a défait Humberto Carrillo

• Roman Reigns a vaincu Roi Corbin dans un match où les tombés sont permis partout

• Charlotte Flair a remporté le Royal Rumble

• La championne SmackDown Bayley a battu Lacey Evans

• Le champion Universel Bray Wyatt a défait Daniel Bryan dans un match de courroie

• La championne de Raw Becky Lynch a vaincu Asuka, acc. par Kairi Sane

• Drew McIntyre a remporté le Royal Rumble



Vidéo de la semaine

Pourquoi Randy, pourquoi?

• Drew McIntyre a battu Karl Anderson et Luke Gallows dans un match handicap

• Rey Mysterio a défait MVP

• Aleister Black a vaincu Kenneth Johnson

• Les champions par équipe Seth Rollins et Buddy Murphy ont battu Kevin Owens et Samoa Joe

• Le champion des États-Unis Andrade, acc. par Zelina Vega a défait Humberto Carrillo par disqualification

• Charlotte Flair a vaincu Asuka par disqualification

• Mojo Rawley, acc. par Riddick Moss a battu No Way Jose

• Liv Morgan a défait Lana

• Erick Rowan a vaincu Branden Vice



Vidéo de la semaine

Ciampa contre Cole au prochain NXT TakeOver

• Finn Balor a battu Trent Seven

• Shotzi Blackheart a défait Deonna Purrazzo

• Dominik Dijakovic a vaincu Damian Priest

• Tegan Nox a battu Dakota Kai

• Kayden Carter a défait Chelsea Green, acc. par Robert Stone

• Pete Dunne et Matt Riddle ont vaincu Grizzled Young Veterans pour remporter la classique Dusty Rhodes et devenir les aspirants numéro un aux titres par équipe de NXT

Vidéo de la semaine

Voici les meilleurs moments de la semaine

• Danny Burch et Oney Lorcan ont battu le Hunt

• Isla Dawn a défait Nina Samuels

• Ridge Holland a vaincu Tyson T-Bone

• Imperium (Marcel Barthel, Fabian Aichner et Alexander Wolfe) ont battu Mark Andrews, Flash Morgan Webster et Dave Mastiff

Vidéo de la semaine

Un nouveau champion!

• Le Miz et John Morrison ont battu le Revival, Lucha House Party et Heavy Machinery dans un match par équipe quadruple menace

• Alexia Bliss et Nikki Cross ont défait Mandy Rose et Sonya Deville

• Braun Strowman a vaincu le champion Intercontinental Shinsuke Nakamura, acc. par Cesaro et Sami Zayn pour remporter le titre

• Sheamus a battu Shorty G

• Roman Reigns et les Usos ont défait Dolph Ziggler, Bobby Roode et le Roi Corbin

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

