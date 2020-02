Une classique qui a bien changé

LAVAL – L’entraîneur-chef du Rocket de Laval Joël Bouchard se souvient de sa présence au match des étoiles de la Ligue américaine de hockey (AHL) en tant que joueur comme si c’était hier.

Il était une recrue, en 1995, lorsqu’il a reçu l’invitation pour prendre part à l’événement, qui faisait un retour depuis la saison 1959-1960. Contrairement au match des étoiles habituel auquel il est possible d’assister, celui-là était très différent.

Six jours avant les festivités, la Ligue nationale de hockey (LNH) avait annoncé la fin du lock-out, ce qui allait laisser place à une saison de 48 matchs. La classique, qui opposait à l’époque le Canada et les États-Unis, a donc pris une tout autre signification.

«Les gars aspiraient tous à monter. La Ligue américaine était extrêmement compétitive, a dit Bouchard. Déjà pour moi, une recrue, c’était toute une expérience de pouvoir compétitionner dans un match qui n’était pas une classique des étoiles de la Ligue américaine, mais plus un match de hockey.»

Celui qui est aujourd’hui instructeur ajoute que cet événement permet aux jeunes joueurs de bâtir leur confiance.

«Quand t’arrives dans la Ligue américaine, tu te questionnes, tu te "challenges", ajoute l’homme de 46 ans. Après ça, tu vas au match des étoiles et tu te dis "je suis capable de compétitionner avec des gars qui ont déjà joué dans la Ligue nationale, des noms que tu connais".»

Les joueurs excités

Tout comme leur entraîneur, Charles Hudon et Alex Belzile ont participé à la classique annuelle, même si les choses ont bien changé avec le temps. Ils ont représenté la formation lavalloise lors des deux dernières éditions, respectivement à Ontario, en Californie, dimanche et lundi dernier, et à Springfield, en 2019.

Même si les deux patineurs aimeraient se retrouver dans la LNH, ils sont heureux de voir Laval organiser l’événement.

«Je pense que ça va être quelque chose d’incroyable pour le Québec et Laval, a mentionné Hudon. Je pense que tout le monde est content, personne n’est surpris parce que le Canadien et l’organisation font tout de façon grandiose.»

«Je pense que c’est une excellente nouvelle pour l’organisation du Canadien de Montréal, mais aussi pour la ville de Laval, a ajouté Belzile. Mon expérience à Springfield a été très professionnelle. Pour la ville, c’est très touristique. Ça va être une très bonne nouvelle pour les gens du Québec.»