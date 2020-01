Subban témoigne ENCORE de son amour pour Montréal

L’ancien défenseur du Canadien P.K. Subban, qui évolue avec les Devils du New Jersey, réitère son amour pour Montréal dans une nouvelle vidéo publiée, vendredi, sur YouTube.

Subban revient évidemment sur sa relation établie avec l’Hôpital de Montréal pour enfants depuis un don de 10 millions $ effectué en septembre 2015.

«À chaque fois que je reviens à Montréal, je me fais un devoir de revenir ici pour voir les employés et les enfants, dit-il. Je m’assure qu’ils comprennent que je reste présent pour eux et que c’est important pour moi.»

Subban profite par ailleurs de la vidéo pour faire connaître son restaurant italien préféré situé dans le Vieux-Montréal.

«J’aime Montréal!», répète Subban, à de nombreuses reprises.