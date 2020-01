Tomas Tatar a hurlé «il est de retour!» quand Brendan Gallagher répondait aux questions des journalistes après la victoire de 3 à 1 du Canadien de Montréal face aux Sabres, jeudi soir, à Buffalo. Phillip Danault était aussi heureux de renouer avec son ailier droit.

«On s’ennuyait de "Gally", a indiqué Danault. Brendan est tellement un bon joueur. Il va dans les coins, il gagne ses batailles, il est capable de passer la rondelle, il est vraiment un joueur complet. Il apporte aussi une grande énergie.»

Gallagher a d’ailleurs marqué le but vainqueur au début de la deuxième période à Buffalo. Pour une raison mystérieuse, Brandon Montour a complètement oublié de le surveiller, lui laissant tout le temps voulu pour déjouer Carter Hutton.

« Tuna (Tatar) a fait un bon jeu en me repérant devant le filet, a noté Gallagher. Nous avions remarqué au banc que leur gardien (Carter Hutton) était très agressif et qu’il sortait un peu de son filet. J’ai profité d’un peu plus de temps et j’ai réussi à le contourner.»

En 42 matchs cette saison, Gallagher a maintenant récolté 33 points, dont 16 buts.