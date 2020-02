La fièvre des séries... à Laval?

Au quatrième rang de la division Nord de la Ligue américaine, le Rocket de Laval est actuellement en bonne position pour participer aux séries d’après-saison. Considérant l’idée que quelques joueurs des Canadiens pourraient se rendre sur la Rive-Nord après la campagne du Tricolore, pourquoi ne pas rêver?

La dernière fois que le club-école du Tricolore a remporté la Coupe Calder, le championnat de la LAH, Carey Price, Maxim Lapierre et Andrei Kostitsyn faisaient partie des Bulldogs d’Hamilton. C’était en 2007.

13 ans plus tard, c’est le Rocket qui pourrait aspirer aux grands honneurs.

La troupe de Joël Bouchard connaît de bons moments et elle pourrait obtenir du renfort avant longtemps.

Dans son segment quotidien, Renaud Lavoie a soulevé l’idée d’envoyer quelques jeunes joueurs des Canadiens à Laval, pour permettre au Rocket d’aller le plus loin possible en séries et pour donner la chance à ses espoirs d’évoluer dans un environnement gagnant.

«Tu as la chance de réaliser quelque chose d’unique, d’aller loin en séries, de gagner, de jouer au-delà de la première semaine du mois d’avril.»

Notre expert aimerait voir les Jesperi Kotkaniemi, Nick Suzuki et Ryan Poehling connaître du succès dans l’organisation du Canadien : «Si ça ne fonctionne pas en séries pour les Canadiens, qu’on vienne les faire jouer à Laval, qu’on leur donne cette expérience-là.»

