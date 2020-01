Kovalchuk, le 3e en 30 ans

1er novembre 2008. C’est à quand remontait la dernière fois que la plus récente prise des Canadiens de Montréal revendiquait cinq buts après 10 rencontres dans le giron.

En ce sens, le rendement d’Ilya Kovalchuk est déjà un exploit rarissime pour un nouveau venu avec le club : le Russe, qui a paraphé un contrat de 700 000$ avec le CH à la mi-saison, est en fait le troisième joueur en 30 ans à avoir compilé ce cumulatif après ses 10 premiers duels avec le Tricolore.

Le dernier? Alex Tanguay. Le patineur de Sainte-Justine avait enfilé l’aiguille six fois pendant une séquence identique pour un total de 11 points du 10 octobre au 1er novembre avant que son passage dans la métropole ne se termine en queue de poisson, notamment en raison d’une blessure à une épaule qu’il a aggravée.

Parmi les autres, l’ancien capitaine Pierre Turgeon avait tout cassé lorsqu’il a donné ses premiers coups de patin avec l’équipe de son enfance. Acquis des Islanders de New York le 5 avril 1995, il a inscrit 10 filets et compilé 17 points entre la date de son arrivée et le 22 avril.

Enfin, en 1992-1993, l’année de la dernière conquête des «Glorieux», Brian Bellows avait fait scintiller la lumière rouge à six occasions entre le 6 et le 24 octobre, cet automne-là.

Au total, Kovalchuk a accumulé 18 points en 27 rencontres cette saison, incluant son passage avec les Kings de Los Angeles, qui l’ont libéré de son contrat en décembre dernier.