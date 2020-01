Kovalchuk : la décision approche

Alors que sa formation est présentement exclue du portrait des éliminatoires, le directeur général des Canadiens de Montréal Marc Bergevin a de curieux dilemmes devant lui.

Échanger des joueurs d’impact en retour de jeunes espoirs talentueux? Transiger un vétéran ayant une influence positive dans le vestiaire pour obtenir une sélection au prochain repêchage? Améliorer son rang à l’encan amateur de juin, qui se déroulera à Montréal?

Toutes ses questions sont pertinentes et seul Bergevin est le maître de sa destinée. Parmi tous les dossiers à étudier, aucun n’est plus intrigant que celui d’Ilya Kovalchuk.

«Instinct de survie»

Celui qui a été embauché à la mi-saison pour un salaire de 700 000$ a disputé sa 10e rencontre avec le Bleu-blanc-rouge à Buffalo, jeudi, et force est d’admettre que l’expérience est concluante jusqu’ici comme le démontrent ses neuf points en 10 matchs.

Est-ce suffisant pour convaincre Bergevin?

«Moi je n’aurais pas peur de lui donner un contrat», a affirmé l’ex-gardien Patrick Lalime aux «Partants» à TVA Sports, vendredi.

Lorsqu’il gardait les buts, l’analyste a vu Kovalchuk jouer à ses neuf premières saisons dans le circuit Bettman. Il se dit impressionné parce qu’il offre au Tricolore depuis qu’il endosse l’uniforme et qu'il a paraphé un contrat de la «dernière chance»

«C’est un joueur qui en fait beaucoup plus que par le passé. Je ne sais pas si c’est un instinct de survie dans son cas, mais on le voit donner des coups d’épaule. On voit un joueur qui est impliqué dans les deux sens de la patinoire.»

«Kovalchuk a réalisé que pour continuer à jouer, il n’a pas le choix de le faire. S’il est capable de garantir qu’il continuera de jouer de cette façon, j’aimerais que les Canadiens le gardent sans aucun doute.»

«Une incertitude»

Lalime soulève toutefois un point d’interrogation dans le cas du Russe de 36 ans.

«La seule petite incertitude que j’ai, c’est qu’il s’est traîné les pieds par le passé. Il a une mission dans la tête. Il a jusqu’au 24 février pour démontrer ce qu’il est capable de faire.

«C’est sûr que je tiendrais des discussions avec lui, mais moi ce qui m’intéresse, c’est après le 24. Disons qu’il restera. Qu’est-ce qu’on va voir de lui? C’est ce qui m’intrigue.»

Croit-il que Bergevin retiendra ses services?

«La façon dont il joue en ce moment, l’option numéro un, c’est sûr que je voudrais qu’il signe. Si j’étais Bergevin. Mais je ferais attention...»

L'agent Pat Brisson, un des représentants de «Kovy», a récemment indiqué à TVA Sports qu'il était trop tôt pour parler d'une prolongation de contrat avec le CH.

Écoutez les propos de Patrick Lalime dans la vidéo, ci-dessus.