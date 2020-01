Flames-Oilers: cette fois c'est entre les deux capitaines

Après toute la commotion créée par Matthew Tkachuk et Zack Kassian, c’est maintenant au tour de Mark Giordano et Connor McDavid d’être sous les projecteurs dans la rivalité entre les Flames et les Oilers d’Edmonton qui connaîtra son prochain chapitre, samedi soir, à Calgary.

Si le combat attendu entre Tkachuk et Kassian en première période de l’affrontement de mercredi soir a semblé clore l’histoire entre les deux hommes, un incident survenu au deuxième tiers a immédiatement ravivé la bataille de l’Alberta. En effet, Giordano a semblé donner un coup de genou à McDavid alors que le capitaine des Oilers tentait de déjouer l’arrière en zone neutre.

Aucune pénalité n’a été appelée sur ce jeu, ce qui a mis la super-vedette dans un état de rage (à voir dans la vidéo principale). McDavid a enguirlandé les arbitres et même fracassé son bâton, alors qu’il était rentré au banc des siens. La situation ajoute inévitablement du piquant à l’affrontement de samedi entre les deux formations.

Treliving défend son joueur

À l'approche de ce nouveau duel entre les rivaux de l’Alberta, le directeur général des Flames, Bred Treliving, est venu à la défense de son patineur.

«Les conversations qui stipulent qu’il y avait une mauvaise intention sur le coup de Gio [sur McDavid], c’est de la foutaise», a dit le patron de la formation de Calgary aux médias présents lors de son point de presse.

Le capitaine des Flames a quant à lui assuré qu’il n’a pas tenté de blesser son adversaire, révélant toutefois que c’était tendu avec lui pour le reste de la partie.

«Nous avons eu plusieurs regards lors du reste de la rencontre et je pouvais voir qu’il était en colère, a expliqué Giordano. C’est un sport chaud et nous jouons beaucoup de matchs l’un contre l’autre. C’est ce qui fait que la bataille entre nos deux équipes est excellente. Il va y avoir des moments comme ça dans toutes les parties.»

McDavid n’en rajoute pas

De son côté, McDavid n’a pas voulu jeter de l’huile sur le feu après l’incident, spécifiant qu’il «ne voulait pas qu’un cirque médiatique s’amorce» et que Giordano était «un gars qui joue avec ardeur». Mais, son coéquipier Leon Draisaitl a tenu à s’exprimer sur le sujet.

«Ça n’arrête jamais, a dit l’Allemand. C’est ce qui en est, mais l’arbitre n’a pas fait le bon choix. C’était clairement un coup à son genou.»

En plus de tout ce rififi, les Flames et les Oilers sont en plein cœur d’une lutte pour les séries éliminatoires. Avant les affrontements de vendredi soir, Calgary détenait 60 points, tandis qu’Edmonton en avait 58. Les deux formations étaient respectivement installées aux deuxième et troisième échelons dans la section Pacifique.