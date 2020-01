Un patineur qui ne passe pas inaperçu

Nicolas Laborde ne passe pas inaperçu dans sa combinaison aux couleurs de la Colombie.

Et pour cause! Il est le seul athlète originaire de ce pays d’Amérique du Sud à pratiquer le patinage de vitesse courte piste.

En le regardant filer à vive allure sur la glace, on a du mal à croire qu'il n'avait jamais essayé ce sport avant d’arriver au Québec il y a cinq ans.

TVA Sports a rencontré Laborde au Championnat des quatre continents de l’ISU, qui était présenté à l’aréna Maurice-Richard de Montréal plus tôt en janvier. Voyez le reportage de Nancy Audet dans la vidéo ci-dessus.

«La première fois que j’ai patiné, c’était vraiment drôle, j’étais avec des petits enfants et ils étaient tous plus rapides que moi, raconte-t-il. Je me suis dis : "Ok, on recommence à zéro!"»

En fait, il n’a pas recommencé complètement à zéro puisqu’il faisait des compétitions de patins à roues alignées dans son pays natal.

«Comme j’ai fait du roller en Colombie, j'avais une base, mais c'était un gros changement au début d’être sur la glace avec des lames, reconnaît-il. Mais j’ai beaucoup aimé le feeling.»

«C’est un monstre!»

Depuis quatre ans, il ne cesse de progresser.

Son entraîneur, l’ancien patineur Patrick Duffy, tente de l'aider à développer la technique nécessaire pour affronter les meilleurs de la discipline. Selon lui, ce n’est qu’une question de temps avant que l’athlète de 22 ans atteigne son plein potentiel.

«Il est tellement fort physiquement. C’est un monstre dans la salle de musculation et sur la glace! Le côté technique l’aide maintenant à suivre les meilleurs. Dans deux ans, on verra un nouveau Nico sur la glace.»

Lui aussi confiant en ses moyens, Laborde a maintenant de grandes ambitions : représenter la Colombie aux Jeux olympiques en 2022, à Pékin, en Chine.

La prochaine année sera déterminante dans la poursuite de ce rêve.