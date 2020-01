Steve Yzerman veut faire le party avec Alex Ovechkin

La réputation d’Alex Ovechkin en termes de fêtard n’est plus à faire. Les amateurs n’oublieront pas de sitôt ses légendaires célébrations de l’été 2018.

On se demande bien ce qui arriverait si Ovi réalisait un jour l’exploit de battre le record de buts de Wayne Gretzky. Mercredi soir, le Tsar a fait un pas de plus vers cet objectif, marquant le 693e but de sa carrière pour dépasser Steve Yzerman et s’approprier le neuvième rang de l’histoire.

D’ailleurs, Yzerman, désormais le directeur général des Red Wings de Detroit, tient à se joindre au party d’Ovechkin si ce dernier réussit l’impensable et devient le meilleur buteur de tous les temps.

«Tu as eu une carrière formidable jusqu’à maintenant, on dirait bien que tu ne dérougis pas et que tu joueras peut-être éternellement, a souligné Yzerman dans un message vidéo à l’intention du numéro 8. Je te souhaite la meilleure des chances. J’aime vraiment te regarder jouer et remplir le filet.

«Oh, une autre chose. Après avoir vu tes célébrations avec la coupe Stanley, je veux être invité aux festivités si tu bats le record de Wayne Gretzky.»

9. Alex Ovechkin (693)

10. Steve Yzerman (692)



Keep climbing @Ovi8!! 🚨



And now a message from Mr. Yzerman 🗣#ALLCAPS #Gr8 pic.twitter.com/HvVB9BSwzH — Washington Capitals (@Capitals) 30 janvier 2020

L'exploit est-il à la portée du Russe? Ovechkin a besoin de 202 buts pour fracasser la marque de la Merveille. Au rythme actuel, il terminerait la saison avec 57 filets, ce qui porterait son total à 715. Il devrait alors réussir grossièrement six saisons de 30 buts pour arriver à ses fins, ce qui l'amènerait jusqu'à ses 40 ans.

Ce ne sera pas de la tarte, mais ce n'est pas aussi improbable qu'on pourrait le penser...