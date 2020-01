Miami a mis le paquet!

La ville de Miami est évidemment en effervescence à l’approche du 54e Super Bowl, alors que les Chiefs et les 49ers s’y affronteront dimanche soir lors du célèbre rendez-vous.

Notre collègue Andy Mailly-Pressoir est déjà dans la métropole floridienne.

Il a pu faire découvrir au public de «JiC», jeudi soir, toute la démesure que comporte le centre des médias affectés à couvrir l’événement.

Plus de 6000 journalistes, techniciens et caméramans sont sur place. Ils viennent de 25 pays différents. Andy y a notamment croisé Terry Bradshaw en plus d’obtenir les impressions d’un certain Deion Sanders sur le match de dimanche.

Notre collègue assure qu’à Miami, «tout est plus gros» qu’à Atlanta, où le Super Bowl avait été organisé l’an dernier.

Voyez son segment complet dans la vidéo ci-dessus!