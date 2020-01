Les Alouettes embauchent un porteur de ballon

Après avoir accordé un nouveau contrat à Vernon Adams fils plus tôt cette semaine, les Alouettes de Montréal ont annoncé avoir libéré le quart-arrière Antonio Pipkin, jeudi.

Pipkin, 24 ans, aura participé à un total de 27 rencontres avec les Alouettes lors des trois dernières saisons. En 2018, il semblait vouloir s’établir avec le club, ayant totalisé 1120 verges de gains par la voie des airs. Il avait notamment complété 22 passes pour un total de 303 verges dans une victoire contre les Argonauts de Toronto au cours de cette saison. Or, la suite a été plutôt difficile pour Pipkin à la suite de l’émergence d’Adams fils.

Devant réagir pour remplacer le porteur de ballon William Stanback, qui tentera sa chance dans la NFL, les Alouettes ont par ailleur s annoncé une entente d’une saison avec le demi offensif James Wilder fils. Celui-ci a déjà disputé trois saisons dans la LCF, toutes avec les Argonauts de Toronto. Il avait d’ailleurs obtenu le titre de recrue par excellence du circuit en 2017, après avoir complété la saison avec 872 verges au sol en 122 courses, en plus d’inscrire cinq majeurs. Il avait ajouté 533 verges sur 51 réceptions, concluant sa saison en soulevant la Coupe Grey avec les Argos.

«Nous accumulons les bonnes nouvelles depuis quelques semaines et celle-ci s’ajoute à la liste, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, par voie de communiqué. James vient de combler un de nos besoins en attaque et nous sommes confiants qu’il pourra développer une chimie avec Vernon Adams fils., tout en lui enlevant de la pression de par le succès qu’il sera appelé à connaître.»

«Je suis heureux de me retrouver à Montréal, a pour sa part affirmé Wilder fils. L’entraîneur-chef Khari Jones est tellement énergique et j’ai vraiment hâte de faire partie des Alouettes. Ils ont disputé du football excitant la saison dernière et j’ai bien hâte de me joindre au groupe en place.»