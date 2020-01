Le nouveau rôle de Sami Zayn

Sami Zayn était de passage dans les studios de l’émission de TVA Sports JiC, jeudi.

Le lutteur québécois a notamment parlé de son nouveau rôle dans la WWE. Voyez cette entrevue dans la vidéo ci-dessus.

Tenu à l’écart du ring depuis des mois après avoir été opéré aux deux épaules l’an dernier, Zayn doit se contenter d’agir comme «gérant» du Japonais Shinsuke Nakamura.

Habitué à être en plein cœur de l’action, il ne s’en fait cependant pas avec ce changement forcé de fonction puisque ce n’est que temporaire.

«Je sais que je vais retourner éventuellement dans le ring. Ça ne me dérange pas de ne pas lutter. Je vois ça comme une période pour guérir mes blessures», a indiqué le Montréalais d’origine syrienne, qui se dit maintenant complètement rétabli.

«Je me sens mieux que jamais, même si ça fait six mois que je ne lutte pas.»

Un retour à WrestleMania?

Zayn a d’ailleurs bon espoir de reprendre bientôt du service, probablement même à WrestleMania, qui approche à grands pas. L’événement phare de la WWE sera en effet présenté dans à peine deux mois, le 5 avril, à Tampa, en Floride.

«C’est sûr que je veux faire partie de ce show-là. Je pense qu’il y a de bonnes chances que j’y sois cette année», a-t-il affirmé.

Compte tenu de son âge (35 ans), les meilleures années de Zayn sont peut-être derrière lui, mais il rappelle avec justesse que «les temps ont changé».

«Je pense un peu à mon âge, mais les temps ont changé. Beaucoup de lutteurs actuels sont plus vieux que moi. Les gars sont plus athlétiques que dans les années 80. Les carrières sont plus longues aujourd’hui.»

L’exemple d’Edge, qui a effectué un retour triomphal au dernier Royal Rumble, l’inspire particulièrement.

«De voir Edge, ça me donne de l’espoir pour l’avenir. Ça fait déjà 18 ans que je fais de la lutte. Quand je vois quelqu’un comme Edge devenir une plus grande vedette qu’avant à son âge (46 ans), ça me met moins de pression, je sens moins d’urgence, je sais que ça ne va pas se terminer demain.»

