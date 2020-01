De nombreux souvenirs de Jean Béliveau aux enchères

De nombreux souvenirs ayant appartenu à la défunte légende du Canadien de Montréal Jean Béliveau ont été mis aux enchères sur le web.

Parmi les items, une bague en or du championnat de la Coupe Stanley de la saison 1958-1959 atteint déjà un montant de 11 000$. Le chandail de capitaine porté par M. Béliveau durant la saison 1962-63 et les patins portés lors du 500e but de cette légende du hockey pendant la saison 1970-71 risquent également d’intéresser les collectionneurs.

Les enchères, qui se poursuivent jusqu’au 25 février, se tiennent sur le site www.classicauctions.net. Plusieurs articles de la collection de la famille Béliveau sont disponibles. Concernant les items les plus abordables, mentionnons certains vestons à l’effigie du Temple de la renommée du hockey de même que des photos, des cartes et des billets autographiés.

M. Béliveau, qui a porté les couleurs du Canadien entre 1950 et 1971, est décédé le 2 décembre 2014. Il a été le capitaine du club de 1961 jusqu’à sa retraite. Le célèbre numéro 4 a soulevé 10 fois la coupe Stanley.

Bien avant sa mort, plusieurs autres souvenirs de Jean Béliveau avaient été ainsi vendus aux enchères, en février 2005. Les 195 articles avaient alors permis d’amasser près de 1 million $. L’organisation du Canadien de Montréal avait d’ailleurs acheté certains objets, à l’époque.