Les chances que les Sénateurs d’Ottawa participent aux séries éliminatoires sont bien minces. Avec 45 points au classement et un retard de 16 points sur la dernière place donnant accès à la grande danse du printemps, la formation de la capitale canadienne devrait, selon toute logique, se libérer de quelques actifs.

Parmi les joueurs susceptibles de changer d’adresse se retrouve Jean-Gabriel Pageau .

Avec 32 points en 48 matchs, Pageau devrait connaître la meilleure saison de sa carrière. De plus, le joueur de 27 ans écoule cette saison la dernière année d’un contrat de trois saisons et pourrait être un joueur autonome sans compensation le 1er juillet prochain.

«Ça ne sent pas bon, a révélé, jeudi, le descripteur des matchs des Sénateurs à la radio Unique FM d’Ottawa, Nicolas St-Pierre, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. J’ai parlé avant la pause à Jean-Gabriel et il n’y avait aucune discussion.

«Au moment où l’on se parle, il n’y a toujours aucune discussion qui a été entamée.»

Pageau n’est pas l’unique joueur dans cette situation. En effet, Mikkel Boedker, Vladislav Namestnikov, Tyler Ennis, Ron Hainsey, Mark Borowiecki et Dylan DeMelo, pour ne nommer que ceux-là, sont également dans cette position.

«On est rendu à minuit moins une, autant lui que (Mark) Borowiecki, Dylan DeMelo, dans une cohorte de futurs agents libres qui n’ont pas reçu d’appel pour amorcer les négociations. Plus on s’approche de ça (NDLR : la date limite des transactions), plus je me dis que, probablement, Jean-Gabriel Pageau va faire partie d’une autre formation au-delà de la date du 24 février.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.