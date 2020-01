Avec une trentaine de matchs à faire au calendrier 2019-2020 de la LNH, plusieurs équipes se retrouvent en pleine course aux séries éliminatoires. Si ces formations n’ont aucune marge de manœuvre si elles désirent être de la grande danse du printemps, d’autres pourront se la couler douce.

Toutefois, c’est un nombre limité d’équipe qui pourront jouer sans souci.

Actuellement, les Capitals de Washington (73 points), les Bruins de Boston (70 points) et les Blues de St. Louis (70 points) peuvent avoir la tête tranquille. Pour les autres, c’est autre chose .

«Personnellement, comme entraîneur, j’aime mieux être impliqué dans une course parce que ça te permet de mettre l’emphase sur un jeu d’équipe qui est plus relatif aux séries éliminatoires, qui va te permettre de performer dans les séries éliminatoires», a souligné l’entraîneur des gardiens de but du Lightning de Tampa Bay, Frantz Jean, jeudi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports .

Et le Lightning a vécu ce genre de situation l’an dernier alors que l’équipe de la Floride a obtenu sa qualification pour les séries éliminatoires bien avant que la saison ne se termine.

«La situation dans laquelle on était l’année dernière, c’était difficile dans le sens qu’on remportait tellement de matchs par une grande différence de buts que c’est très difficile de venir serrer la vis après sur notre jeu défensif, sur certaines choses qu’on fait en zone neutre, a analysé Jean.

«[...] Les gars te regardent un peu (l’air) sceptique. Vers la fin de l’année, les joueurs ne jouent plus pour le classement, mais ils commencent à jouer pour leurs performances personnelles, pour leurs bonis, pour leur nombre de buts, d’aides, de points. Ça fait une grosse différence dans la façon dont tu te prépares pour les séries.

«On l’a vu. Nous sommes arrivés dans les séries et il nous manquait la coche, la compétitivité pour pouvoir passer à travers les défis de la première ronde, d’avoir perdu le 1er match, d’avoir perdu le deuxième match à la maison. Nous n’étions pas nécessairement équipés ou bien préparés pour faire face à ces situations.»

Le printemps dernier, le Lightning a été éliminé au premier tour des séries éliminatoires par les Blue Jackets de Columbus, au premier tour.

À voir dans la vidéo ci-dessus.