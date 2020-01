À VOIR : Frappé à la jambe, Connor McDavid EXPLOSE de colère

On savait que le match de mercredi, entre les Oilers et les Flames, allait être intense. On n’a pas été déçus.

Dans une rencontre où les mises en échec et les combats ont été nombreux, le capitaine des Oilers Connor McDavid n’a d’ailleurs pas été épargné.

En fin de 2e, alors qu’il tentait une incursion en territoire des Flames, l’électrisant numéro 97 s’est fait barrer la route par Mark Giordano, qui a semblé sortir la jambe sur la séquence.

Le geste n’a pas plu à McDavid, qui a piqué une sainte colère à son retour au banc.

À voir dans la vidéo ci-dessus.