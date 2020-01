À VOIR : Combat entre Tkachuk et Kassian, (très) loin de faire l’unanimité

Mercredi soir, toute la planète hockey attendait avec impatience les retrouvailles entre Matthew Tkachuk et Zack Kassian. Toutefois, même si les deux joueurs ont finalement réglé leurs comptes, certains n’ont pas apprécié ce retour en arrière.

Comme à l’époque où les combats étaient organisés d’avance, la plupart des amateurs de hockey se sont rués devant leurs téléviseurs pour assister au début du match entre les Flames et les Oilers, motivés par le désir de voir Tkachuk et Kassian jeter les gants.

La demi-heure de sport la plus regardée de la télévision québécoise mercredi soir a été enregistrée à TVA Sports, entre 22h00 et 22h30, au moment où la partie entre les deux équipes rivales de l’Alberta se mettait en branle. Le public était d’ailleurs composé majoritairement de jeunes téléspectateurs.

Ce qui devait arriver arriva et le moins qu’on puisse dire, c’est que Renaud Lavoie et Jean-Charles Lajoie ont un point de vue diamétralement opposé sur la situation et le ton a monté en studio, à l’occasion du segment «La mise en échec».

Pour Renaud Lavoie, la soirée a été une véritable réussite: «Qui a gagné en bout de ligne? Le fan a gagné. On pense que le jeune fan repousse ce genre de match là, mais le jeune fan, hier soir, il a pris ça, il a embrassé ce match-là, lui a donné un petit bisou et lui a dit : bonne nuit, je t’aime. Il en faut plus des matchs comme ça.»

Toutefois, JiC n’a pas apprécié du tout. Après avoir exprimé son désaccord avec ce combat organisé, un échange musclé entre les deux experts s’en ait suivi. Selon notre animateur : «Tout est dans la manière.»

«Ne viens pas me dire que la manière n’était pas bonne?» lui a aussitôt demandé Renaud Lavoie.

«La manière n’a pas de maudit bon sens!» s’est exclamé JiC.

Selon notre informateur, il faut revenir à la base : «Si tu ne veux pas te battre dans la vie et tu veux qu’il ne se passe rien, ne vas pas le long des bandes frapper le monde», en référence aux agissements de l’attaquant des Flames il y a un peu plus de deux semaines.

Il faut voir plus loin que la simple confrontation entre les deux joueurs. Lavoie est d’avis qu’aujourd’hui, «il [Tkachuk] a gagné le respect du logo en avant, du nom dans le dos et du reste de la ligue.»

Ce avec quoi Jean-Charles Lajoie est loin d’être en accord.

