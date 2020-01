Une décision surprenante des Jets

Les Jets de Winnipeg ont écouté leurs partisans en réduisant significativement le prix de la nourriture et des boissons pour leurs rencontres locales.

La bière, l’eau embouteillée, les boissons gazeuses, le maïs soufflé ou la pizza coûteront en moyenne 30 % de moins dès vendredi au Bell MTS Place.

Cette réduction annoncée mardi s’appliquera également aux matchs du Moose du Manitoba de la Ligue américaine qui dispute ses parties au même endroit.

«C’est vraiment un geste pour remercier les gens qui viennent voir les Jets et le Moose et pour leur en donner plus pour leur argent», a dit le vice-président de True North Sports and Entertainment Kevin Donnelly au «Winnipeg Sun».

Il a précisé que la direction a pris cette décision à la suite de sondages menés auprès des clients.

Le club manitobain a aussi précisé que le prix des billets augmentera en moyenne de 2,1 % la saison prochaine, la plus faible hausse en six ans.

La prochaine campagne sera la dixième des Jets depuis son retour au Manitoba. Le club a précisé que le prix des billets a augmenté de 28 % depuis 2011, mais que les dépenses pour les joueurs ont bondi de 110 % sur la même période pour s’élever à 109 millions $ annuellement.

Les Jets investiront aussi plus de neuf millions $ cet été en rénovation, notamment pour se doter de projections sur la glace.