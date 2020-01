Une autre victoire pour les Tigres

Les Tigres ont signé une quatrième victoire consécutive en disposant des Foreurs de Val-d’Or par la marque de 5 à 2 mercredi soir, à Victoriaville.

C’est Félix Paré qui a fait la différence avec son 15e but de la saison, inscrit avec neuf secondes à faire au deuxième vingt.

Jérôme Gravel a marqué le but d’assurance en début de troisième période alors que les Tigres profitaient d’un avantage numérique.

Egor Serdyuk, Thomas Ethier et Conor Frenette (filet désert) ont été les autres marqueurs de l’équipe locale. Du côté des Foreurs, Nicolas Ouellet a touché la cible à deux reprises.

Cette victoire permet aux Tigres de rejoindre les Sea Dogs au 12e rang du classement général de la LHJMQ. La formation de Saint John s’est inclinée 4 à 1 contre les Remparts, à Québec.

Mathieu Desgagnés réussit un tour du chapeau

Un peu plus tôt en soirée, le Titan s’est imposé 4 à 2 contre les Mooseheads de Halifax, à Bathurst.

Mathieu Desgagnés a réussi un tour du chapeau en moins de six minutes au troisième engagement pour l’équipe locale. Il a aussi obtenu une mention d’aide. Son coéquipier Logan Chisholm s’est également illustré en amassant un but et deux aides.

Senna Peeters a marqué les deux buts des visiteurs.