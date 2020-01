Michaël Bournival ne s'est jamais senti aussi bien

La vie de Michaël Bournival a changé du tout au tout, le 14 juin dernier, lorsqu’il a annoncé sa retraite du hockey à l’âge de 27 ans. Un peu plus de sept mois plus tard, il ne regrette pas sa décision.

Depuis qu’il a officiellement accroché ses patins, Bournival est de retour dans la région de sa Trois-Rivières natale en compagnie de sa conjointe Marianne et de leur petite fille Juliette.

Habitué de sillonner les quatre coins de l’Amérique pour le hockey, le jeune retraité a retrouvé une vie normale. Il dirige une équipe de niveau M15 du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire, mais, surtout, il est retourné sur les bancs d’école, où il poursuit des études universitaires en kinésiologie.

«Je ne regrette pas ma décision, a-t-il reconnu lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal. J’ai décidé de privilégier ma santé et je ne me suis jamais aussi bien senti. La retraite m’a permis de découvrir de nouvelles choses. Mes cours à l’université ont fait de moi un passionné de l’entraînement alors que j’ai aussi découvert une passion pour le poste d’entraîneur au hockey, ce que je ne pensais pas développer un jour.»

Les blessures ont malheureusement miné la carrière du Québécois, qui avait été un choix de troisième ronde de l’Avalanche du Colorado en 2010, mais dont les droits avaient été échangés quelques mois plus tard au Canadien de Montréal en retour du défenseur Ryan O’Byrne.

Après avoir aidé les Cataractes de Shawinigan à remporter la coupe Memorial en 2012, il avait fait ses débuts professionnels avec les Bulldogs de Hamilton la saison suivante.

Le rapide attaquant avait ensuite connu des débuts prometteurs à Montréal en 2013-2014, mais, par la suite, il n’a jamais été capable de disputer une saison complète autant dans la LNH que dans la Ligue américaine de hockey en raison des nombreuses blessures qui l’affligeaient, surtout des commotions cérébrales.

Peur de recevoir «le coup de trop»

La saison dernière, il n’avait disputé que cinq parties avec le Crunch de Syracuse et, au terme de cette saison, il a décidé que c’en était assez.

«Dans les dernières années, je ne "feelais" vraiment pas. Ma patience en était affectée et j’avais souvent la crainte que j’allais me sentir comme ça toute ma vie. J’avais peur de recevoir le coup de trop. Maintenant, je me sens super bien et c’est probablement ce qui m’aide à ne pas trop m’ennuyer du hockey.»

Un nouveau rôle au hockey mineur

Aussi ironique que ça puisse paraître, ce qui aide aussi Bournival à ne pas s’ennuyer du hockey c’est... le hockey.

Dans son nouveau rôle d’entraîneur-chef au hockey mineur, il a l’occasion de chausser les patins tous les jours et de transmettre son savoir à des jeunes de 12 à 14 ans.

«J’adore ça. Ça me permet de voir l’autre côté de la médaille. J’essaie de prendre tout ce que j’aimais et que j’ai appris au fil des ans et de le transposer dans mon rôle d’entraîneur. Dans les entraînements, je m’implique dans les exercices et j’essaie de sortir les jeunes de leur zone de confort. C’est vraiment le fun.»