LNH: les retrouvailles entre Matthew Tkachuk et Zack Kassian

Les choses ont dégénéré la dernière fois que Matthew Tkachuk, des Flames de Calgary, et Zack Kassian, des Oilers d’Edmonton, le 11 janvier dernier. Mercredi, les deux attaquants se retrouveront alors qu’un nouveau chapitre de la Bataille de l’Alberta sera écrit.

Le duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 22h00.

En effet, il y a plus de deux semaines, Tkachuk avait plaqué solidement plusieurs Kassian lors de la rencontre entre les deux clubs. Kassian en avait eu assez en fin de deuxième période et s’était jeté sur Kassian pour le mitrailler de coups . Tkachuk avait toutefois refuser de se battre et Kassian s’était retrouvé avec une suspension de deux matchs.

Si une bagarre entre les deux hommes, mercredi, n’est pas assurée, il devrait toutefois assurément y avoir des étincelles ici et là.

Les Flames et les Oilers sont, respectivement, deuxièmes et troisièmes au classement de la section Pacifique, dominé par les Canucks de Vancouver. Un seul point sépare les deux équipes de l’Alberta.

Les Oilers ont d’ailleurs remporté leurs deux plus récentes parties.

«Il pense vengeance»

Kassian n'a absolument pas oublié les événements. Et selon l'ancien joueur de la LNH Pierre-Alexandre Parenteau, l'attaquant des Oilers se fera justice.

«On a dit à Kassian de dire ce qu’il fallait dire aujoud’hui, a souligné Parenteau, mercredi, lors de l'émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. Mais dans sa tête, je pense qu’il pense vengeance. Je vais regarder cette partie ce soir. Ça va être bon et il va y avoir de l’action.

«Les deux points sont importants pour les deux équipes. On n’a pas oublié ça, ça ne fait pas longtemps et c’est encore frais dans leur mémoire. Ça va être un match avec beaucoup d'intensité.»

Et il est clair que Tkachuk devrait continuer de jouer son rôle de vilain.

«Kassian a beaucoup de passion pour la "game" et il ne se laissera pas faire ce soir, a continué Parenteau. Et je suis convaincu que Tkachuk va ajouter son grain de sel.»