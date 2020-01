L’Atlético de Madrid acquiert un club d’expansion à Ottawa

Le Club Atlético de Madrid a fait l’acquisition d’une franchise d’expansion de Première Ligue canadienne (PLC) de soccer qui sera basée à Ottawa.

La formation fera ses débuts au mois d’avril à la Place TD, qui est également le domicile du Rouge et Noir dans la Ligue canadienne de football.

L’arrivée de ce nouveau club de soccer à Ottawa survient trois mois après que le Fury FC eut mis un terme à ses opérations.

Il s’agit de la première équipe d’expansion à joindre la PLC, qui en sera à sa deuxième année d’activités.

«Nous sommes emballés d’accueillir Ottawa comme huitième club de la Première Ligue canadienne et l'Atlético de Madrid comme nos plus récents propriétaires du club d’Ottawa, a affirmé David Clanachan, commissaire de la PLC, mercredi, par voie de communiqué.

«Nous sommes très heureux de lancer ce club avec une des marques les plus emblématiques et ayant connu le plus de succès au monde et nous sommes impatients de les voir sauter sur le terrain pour la saison 2020 de la PLC.»

L’homme d’affaires ottavien Jeff Hunt, qui est propriétaire du Rouge et Noir et du club de hockey des 67’s, sera l’un des partenaires de l'Atlético de Madrid dans leur aventure en sol canadien.