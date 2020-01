Tomas Tatar répond aux rumeurs de transaction

Alors que les joueurs des Canadiens de Montréal persistent à croire aux séries éliminatoires, les rumeurs de transaction sont le dernier des soucis de Tomas Tatar à l’heure actuelle.

«Honnêtement, je n’y porte pas vraiment attention, a déclaré l’attaquant, mercredi, à Brossard. C’est le travail des analystes [de s’y attarder].»

En fait, Tatar favorise un scénario où il ne serait même plus logique de spéculer de la sorte quand viendra la date limite des échanges. Un scénario où le CH serait trop bien positionné pour liquider ses actifs.

«Au final, tout peut arriver, j’imagine. La décision revient au directeur général, Berge [Marc Bergevin]. Franchement, j’espère juste que cette conversation ne sera pas nécessaire. On veut être dans la course aux séries et, idéalement, on sera dans la lutte à la date limite puisqu’on aura empilé des points», a-t-il expliqué.

D'ailleurs, selon ce que rapporte Elliotte Friedman dans sa chronique 31 Thoughts, le Tricolore ne risque pas de se départir de Tatar, ou encore de Jeff Petry, car il entend être compétitif l'an prochain.

Joueur le plus productif du CH cette saison (44 points), le numéro 90 écoule l’avant-dernière année de son contrat, au terme duquel il accèdera à l’autonomie complète.

Gallagher égaye le vestiaire

Le Slovaque s’est par ailleurs réjoui du retour au jeu de Brendan Gallagher, qui sera en action jeudi soir à Buffalo pour affronter les Sabres.

Même si Kovalchuk a très bien fait à la droite de Phillip Danault et de Tatar, Gallagher a une chimie spéciale avec ses deux camarades habituels.

«Nous avons presque joué ensemble pendant un an et demi, a noté Tatar. L’avoir de retour parmi nous amène des sourires dans le vestiaire. C’est un gars qui est plaisant à côtoyer. Moi et Phil avons eu un excellent entraînement avec lui, on a vraiment eu du plaisir.»

