Augmentation de salaire pour Kassian

Quelques heures avant de sauter sur la glace face aux Flames de Calgary, la petite peste des Oilers d’Edmonton Zack Kassian a signé une prolongation de contrat de quatre ans qui lui rapportera 3,2 millions $ par année, mercredi.

L’ailier droit de 29 ans devait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la présente campagne. Il écoulait une entente de trois saisons qui lui rapportait en moyenne 1 950 000 millions $ par année.

Même s’il est considéré comme un agitateur et qu’il est année après année l’un des joueurs les plus punis de la Ligue nationale de hockey (LNH), Kassian présente de bonnes statistiques offensives en 2019-2020.

Il compte 13 buts et 28 points en 44 rencontres cette saison, ce qui le place non loin de ses meilleurs totaux en carrière (15 buts et 29 points).

L’Ontarien est un choix de premier tour (13e au total) des Sabres de Buffalo au repêchage de 2009. Outre les Oilers et les Sabres, Kassian a aussi joué pour les Canucks de Vancouver pendant sa carrière de 10 saisons dans la LNH.