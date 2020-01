Importante réorganisation chez le Groupe CH

Une importante réorganisation au sein des entreprises qui composent le Groupe CH est annoncée.

C’est ce qu’a appris, mercredi, le journaliste et chroniqueur Réjean Tremblay, du Journal de Montréal, révélant certains détails reliés à cette annonce prévue jeudi aux 550 employés du Groupe CH et du Canadien de Montréal.

«Le personnel du Canadien, d’Evenko, de Spectra et du Rocket de Laval est touché, a-t-il rapporté. Cinq personnes ont quitté ou quitteront l’entreprise à la suite de cette réorganisation, mais plusieurs autres auront droit à des promotions.»

«Parmi les cinq personnes qui devront quitter le CH, il y a Mark Weightman qui était président du Rocket et qui a remis sa démission en refusant le nouveau poste qu’on lui offrait et Jacques-André Dupont qui devient président de C2 Montréal International et qui avait déjà annoncé son départ», a-t-on ajouté.

Toujours selon Réjean Tremblay, le département hockey ne serait pas touché par cette réorganisation. Le directeur général Marc Bergevin continuera ainsi à se reporter directement au président Geoff Molson.