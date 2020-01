«Quelque chose de spectaculaire» pour honorer Kobe Bryant

Le décès de la légende des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant, dimanche, a ébranlé le monde du basketball et du sport en général. L’ancien joueur de la NBA Samuel Dalembert, qui est originaire d’Haïti et qui a grandi à Montréal, ne fait pas exception.

«Ça m’a rendu très triste, a souligné Dalembert lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports, mardi. Ça m’a vraiment frappé.»

Dalembert, qui a porté l’uniforme des 76ers de Philadelphie de 2001 à 2010 et de cinq autres équipes de 2010 à 2015, a souvent évolué contre Bryant et les Lakers de Los Angeles. Et il espère que la NBA rendra un vibrant hommage à celui qui a remporté cinq fois le trophée Larry O’Brien.

«Ce serait un grand honneur, car il était une légende, a réagi l’homme de 38 ans à la suggestion de retirer le numéro 24 de Bryant de toutes les équipes. J’aimerais vraiment voir la NBA faire quelque chose de très spectaculaire (pour l’honorer).»

Dalembert a appris la terrible nouvelle de son cousin qui l’a appelé.

«Il m’a dit qu’il avait une nouvelle pour moi, a confié Dalembert. Il m’a dit que Kobe Bryant est mort et j’ai dit "non ce n’est pas vrai". Et après, j’ai regardé mon téléphone et j’ai vu tous les joueurs qui m’avaient appelé.»

Voyez l’entrevue de Dalembert dans la vidéo ci-dessus, dans laquelle il se remémore ses souvenirs de Bryant.