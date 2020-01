P.K. Subban a perdu un conseiller

Le célèbre hockeyeur P.K. Subban entretenait une bonne relation avec le défunt joueur de basketball Kobe Bryant, qui lui a notamment servi de conseiller.

«Quand tu parlais à Kobe, tu réalisais qu’il était une personne très, très spéciale, a-t-il témoigné, lundi, devant les nombreux journalistes couvrant la rencontre entre les Devils du New Jersey et les Sénateurs, à Ottawa. Il n’était pas comme les autres. Tu pouvais le sentir dès que tu le rencontrais, par la manière dont il parlait. Il était supérieur à bien du monde sur le plan mental.»



Subban avait notamment pu rencontrer Bryant grâce à une précieuse connaissance entourant les Lakers de Los Angeles.

«Je suis un très bon ami de Jeanie Buss, qui est la propriétaire des Lakers, et j’ai assisté à plusieurs matchs de l’équipe. J’allais voir jouer Kobe et à son dernier match contre les Celtics (le 3 avril 2016), je l’ai rencontré et je lui ai dit que j’aimerais qu’il me donne quelques conseils pour ma carrière. Durant la finale de la Coupe Stanley (en 2017), j’étais en contact avec lui constamment et je lui demandais ce que je devais faire et ce que je devais changer. Il m’a répondu de me concentrer sur ce qui fonctionnait bien.

«Je suis vraiment très chanceux d’avoir eu ce type de relation avec lui, a poursuivi Subban. Nous n’étions pas de meilleurs amis, mais il a eu cet impact sur moi en pouvant simplement lui parler ou échanger des textos.»

Un partisan de longue date

Plus jeune, Subban appréciait déjà le légendaire joueur de basketball pour ses performances sur le court.

«J’ai été en mesure d’observer Kobe durant toute sa carrière, a résumé l’ancien joueur du Canadien de Montréal. J’ai d’ailleurs été surpris de voir le nombre de personnes ayant tenté de me rejoindre depuis son décès. J’ignorais qu’autant de gens savaient à quel point j’étais un partisan de lui. Pour moi, à l’époque où je rêvais de jouer dans des matchs importants, il me montrait comment faire la différence.»

Rappelons que Bryant a perdu tragiquement la vie, à 41 ans, dans un accident d’hélicoptère, dimanche, en Californie.