Matthew Tkachuk devra-t-il jeter les gants?

Il y a deux semaines, ça avait brassé pendant la rencontre entre les Flames et les Oilers, alors que Matthew Tkachuk et Zack Kassian ont été au coeur d’une altercation qui a fait rapidement le tour de la planète hockey. Mercredi soir, les deux assaillants ont rendez-vous pour la première fois depuis les événements et il y aura de la tension dans l’air.

Lors de sa chronique quotidienne l’émission JiC, Renaud Lavoie a laissé entendre qu’étant donné la nature peu habituelle de la rencontre et considérant l’historique entre les deux équipes, «la LNH va laisser passer certaines choses.»

Évidemment, Zack Kassian n’aurait aucun problème à jeter les gants et à en mettre plein la vue. Toutefois, rien n’est moins sûr en ce qui concerne les intentions de Tkachuk. L’attaquant des Flames devrait-il répondre de ses actes et engager le combat contre le bagarreur de carrière que représente Zack Kassian? À la place de Tkachuk, notre expert hockey s’arrangerait pour «régler ça dans les premières minutes.»

Ainsi, le dossier serait scellé et les joueurs pourraient se concentrer sur le hockey.

«Je peux te garantir une chose», complète Lavoie, «C’est sûr que demain, il y a quelque chose qui va se passer.»

La rencontre entre les Flames et les OIlers sera diffusée mercredi soir, dès 22h, à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Voyez le segment dans la vidéo ci-dessus.