«Je ne veux pas y penser»

Le défenseur Dylan DeMelo espère que son séjour avec les Sénateurs d’Ottawa s’éternisera.

Considérant le contexte de reconstruction dans la capitale fédérale, l’arrière de 26 ans pourrait cependant être un candidat intéressant pour une transaction d’ici la date limite des échanges dans la Ligue nationale.

«J’essaie de ne pas y penser (à la date limite des transactions), a dit DeMelo au quotidien "Ottawa Sun". Je mentirais si je disais que je ne suis pas conscient de la situation. Nous savons tous où en est l’organisation. C’est la première fois que je fais partie de quelque chose comme ça, où mon nom est peut-être dans les rumeurs. Je vais devenir joueur autonome (sans compensation) et c’est nouveau pour moi.»

En effet, le présent contrat du défenseur prendra fin le 1er juillet prochain, mais il espère sincèrement faire partie des plans des «Sens» à long terme.

«Nous n’avons toujours pas eu de discussions, mais je suis sûr que nous allons en parler à un moment donné. J’aimerais penser qu’il y a un intérêt mutuel pour qu’on s’entende, mais présentement, il n’y a pas eu de discussions», a révélé le natif le London, en Ontario.

Un joueur transformé

Acquis dans la transaction qui avait envoyé Erik Karlsson aux Sharks de San Jose en septembre 2018, DeMelo est devenu un joueur beaucoup plus fiable avec les Sénateurs. Il a d’ailleurs beaucoup plus de temps de jeu, lui qui a passé plus de 20 minutes sur la glace en moyenne par partie depuis le début de la campagne 2019-2020.

«J’obtiens une opportunité de jouer et de grandir dans un environnement où je joue beaucoup, a-t-il affirmé. J’ai pris un peu de leadership, considérant que nous avons un groupe de jeunes joueurs et lorsque j’ai été échangé ici, j’étais excité de l’opportunité de faire partie de quelque chose de nouveau. Nous construisons de la bonne façon.»

C’est justement parce qu’il croit au projet des Sénateurs que DeMelo ne veut pas quitter Ottawa.

«Cette équipe s’en va dans la bonne direction et nous avons beaucoup de bons éléments. J’aimerais en faire partie dans le futur. J’apprécie vraiment être ici».