CH: qui sont les intouchables?

Avec 31 matchs à jouer et un retard de 10 points à combler pour être dans le portrait des séries éliminatoires, tout porte à croire que les Canadiens de Montréal seront des vendeurs à l’approche de la date limite des transactions.

Avec la récente mauvaise performance de l’équipe, lundi, dans une défaite de 4-2 du CH face aux Capitals de Washington au retour de la pause du Match des étoiles, la machine à rumeurs continue de s’emballer à Montréal.

Avec les probabilités de participer aux séries éliminatoires qui s’amenuisent de jour en jour, la question se pose : qui sont les intouchables chez les Canadiens?

«Si le téléphone sonne, est-ce que Marc Bergevin écoute si on l’appelle et on lui parle de Tomas Tatar? Je vous dirais que oui, a analysé l’animateur de la chaîne TVA Sports Louis Jean, mardi, lors de l’émission Les Partants. Il va écouter, c’est sûr. (Mais) ça va prendre quelque chose de très intéressant pour lui.

«Même chose pour Jeff Petry, même chose pour à peu près tout le monde. Le plan est bâti autour de deux gars, Carey Price et Shea Weber. Et ton noyau de jeunes. Mais à part ça, selon moi, tu vas toujours écouter, et c’est ton devoir d’écouter, (de savoir) qu’est-ce qui est possible et disponible.»

Ainsi, plusieurs joueurs sont probablement susceptibles de changer d’adresse si Marc Bergevin décide de liquider certains des actifs de son équipe.

«Je ne voudrais pas commencer à nommer des noms parce que les choses peuvent changer tellement rapidement, a nuancé Jean. Mais ce n’est pas tellement difficile à voir. Est-ce que Marco Scandella est un joueur qui fait partie de l’avenir de cette franchise? Je pense qu’on peut se poser la question. Je parlais avec une organisation la semaine dernière qui me disait que c’est un joueur qui l’intéressait avant qu’il ne soit échangé aux Canadiens.

«[...] Évidemment, il y a Ilya Kovalchuk qui encore une fois a joué 21 minutes hier. [...] Il peut être un facteur important et ça ne peut que faire monter sa valeur, soit avec l’équipe ou soit sur le marché des transactions. On entend beaucoup parler de Tomas Tatar. C’est un gars qui est ton meilleur pointeur actuellement.»

Si ces joueurs sont échangés, ils laisseront un trou béant au sein de la formation; une faiblesse à laquelle il faudra remédier la saison prochaine.

«Le problème quand on tente de lancer un paquet de noms, c’est qui va remplacer ces joueurs-là?, a soulevé Jean. Je ne parle pas juste pour aujourd’hui, pour les 31 matchs qui restent d’ici la fin de la campagne, mais l’année prochaine, si tu veux être compétitif, si tu veux montrer aux jeunes comment on joue dans la Ligue nationale de hockey, c’est quoi se préparer, c’est quoi avoir un impact, ça te prend des vétérans comme ça!»

À voir dans la vidéo ci-dessus.