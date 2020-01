Canadiens: accepteriez-vous cet échange?

«Les Red Wings de Detroit envoient l’attaquant québécois Anthony Mantha aux Canadiens de Montréal en retour d’un choix de 1er tour en 2020 et du défenseur Alexander Romanov.»

Qui dit non?

Le site web The Athletic s’est prêté à un jeu amusant en recueillant des propositions de transaction de partisans sur Twitter pour ensuite obtenir l’avis de membres anonymes des états-majors des équipes de la Ligue nationale de hockey.

Alors, est-ce que Marc Bergevin devrait accepter l’échange mentionné plus haut?

«Montréal dit non, a tranché l’employé sondé par The Athletic. Espérer acquérir un choix de 1er tour et un bon espoir en retour d’un joueur qui n’a jamais récolté 50 points est optimiste.»

Le journaliste Craig Custance abondait dans le même sens que son interlocuteur.

«Mantha est devenu un joueur offensif menaçant pour les Red Wings. Il récoltait près d’un point par match avant de se blesser. Il est un bon joueur. Mais j’ai parlé avec un directeur général qui était au Championnat mondial junior, et il a dit que Romanov était le meilleur défenseur du tournoi. Meilleur que l’espoir des Red Wings Moritz Seider. Et le choix de Montréal pourrait être assez haut», a-t-il fait valoir.

Mantha, 25 ans, a amassé 24 points, dont 12 buts, en 29 matchs cette saison, lui qui compose présentement avec une blessure aux côtes. En 2018-2019, il a récolté 48 points, dont 25 buts, en 67 rencontres.

L’ancien des Foreurs de Val-d’Or pourrait certainement donner un coup de main à l’avantage numérique du CH, mais parions que Bergevin serait très réticent à se départir de son choix de 1er tour, sachant que le repêchage se tiendra à Montréal cet été.

Le DG a également maintes fois répété qu’il ne sacrifierait pas le futur de l’organisation, et il semble assez enthousiaste par rapport à la progression de Romanov, qui pourrait bien jouer avec le grand club l’an prochain.