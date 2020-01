Un Claude Julien à cran jette la pierre à ses joueurs

Après la défaite des siens par la marque de 4-2 face aux Capitals de Washington, Claude Julien n’a pas mis de gants blancs en point de presse devant les différents journalistes.

Le pilote du Tricolore a été très critique envers ses ouailles, notamment sur leur performance défensive.

Voyez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.

«On se creuse des trous. On donne beaucoup trop de chances de marquer.»

Julien a également montré des signes de frustration lorsque questionné sur le rendement de ses hommes en attaque.

«À 1-0, on a manqué nos chances de creuser l’écart. La deuxième période en a ensuite été une très molle. On doit être meilleurs avec et sans la rondelle. On démontre souvent du caractère en troisième, mais on se met nous-mêmes dans des situations précaires...»

Si Carey Price a, encore une fois, été très solide, Claude Julien, lui, y est allé d’une phrase plutôt révélatrice de sa colère lorsqu’un journaliste lui a souligné la bonne performance de son portier.

«Carey peut être aussi bon qu’il l’est, mais si on n'est pas meilleurs devant, ça ne change rien.»

«Avez-vous demandé aux joueurs?»

Incapable d’expliquer pourquoi ses patineurs avaient connu un deuxième vingt aussi difficile, l’entraîneur a de nouveau fait preuve d’impatience.

«Vous me posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre! Avez-vous demandé aux joueurs? Notre préparation de match est d’une façon, mais à un certain moment, les joueurs doivent bien se concentrer et faire les choses qu’on leur demande. Quand ils ne le font pas, c’est ce qui arrive!»