Nate Thompson secoué

Ayant évolué au sein des Kings de Los Angeles de 2017 à 2019, l’attaquant des Canadiens de Montréal Nate Thompson sait très bien ce que les Lakers et Kobe Bryant représentent pour la ville californienne, qui a perdu sa légende.

Le vétéran est un athlète parmi tant d’autres qui a été frappé de plein de fouet par l’onde de choc qu’a provoquée l’atroce décès de l’ex-joueur étoile dans un accident d’hélicoptère.

«C’est une terrible tragédie, a réagi Thompson après l'entraînement matinal de son équipe, lundi. Il n’y a pas juste Kobe, mais aussi sa fille, les passagers dans l’hélicoptère... J’étais sous le choc. J’ai grandi en regardant Kobe. C’était quelqu’un, vous savez, qui a vraiment amené le sport à un autre niveau avec son éthique de travail et son dévouement.»

«Quand j’ai subi une rupture du tendon d’Achille, j’ai suivi de près sa réhabilitation, a-t-il raconté. Je n’ai jamais pu le rencontrer, malheureusement, mais je l’ai longtemps observé. Les Lakers représentent tout pour la ville de Los Angeles. Il incarnait tout des Lakers.»

Thompson a entendu de la bouche d’une légende canadienne du basketball des récits qui témoignaient de l’incroyable détermination de celui qu’on surnommait «Black Mamba».

«Steve Nash vit à Manhattan Beach, et j’ai pu apprendre à le connaître un peu, a révélé le numéro 44 du CH. Il m’a raconté des histoires au sujet de son éthique de travail. Il était toujours le premier arrivé [à l’entraînement] et le dernier à partir. Il travaillait constamment sur son art, sur les plans physique et psychologique.»

