Les Mavericks retirent le numéro de Kobe Bryant

Même si Kobe Bryant n’a jamais porté l’uniforme des Mavericks de Dallas, la formation texane a décidé que plus jamais l’un de ses joueurs ne portera le numéro 24.

Cette décision a été prise, dimanche, par le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban, et ce, en raison du décès tragique de «Black Mamba» dans un accident d’hélicoptère.

«Kobe était un ambassadeur de notre sport, une légende et une icône, a exprimé Cuban dans un communiqué. Surtout, il était un père aimant et dévoué. L’héritage de Kobe transcende le basketball et notre organisation a décidé que le numéro 24 ne sera plus jamais porté par un Maverick de Dallas.»

Bryant a porté ce numéro de la saison 2006-2007 à la campagne 2015-2016, soit la dernière de ses 20 ans de carrière. Il avait préalablement arboré le numéro 8, lui qui a fait son entrée dans la NBA en 1996-1997.

Le 24 était son choix de prédilection, puisque c’était son numéro à l’école secondaire. Ce choix était cependant indisponible pour lui au début de sa carrière, car George McCloud le portait déjà à l’époque chez les Lakers de Los Angeles.