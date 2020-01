Le problème avec Jonathan Drouin

Si Brendan Gallagher risque de revenir au jeu cette semaine, les partisans des Canadiens de Montréal devront s’armer de patience dans le cas de Jonathan Drouin.

Si le premier, aux prises avec des maux de tête, risque d’être de la rencontre face aux Sabres de Buffalo, ce jeudi, le deuxième n’est pas complètement remis de sa rééducation à la suite d’une chirurgie au poignet gauche.

Voyez les explications de Renaud Lavoie dans la vidéo, ci-dessus.

«Avant la pause du match des étoiles, il avait encore de l’enflure autour du poignet», rapportait lundi le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie, à «JiC».

«Le problème avec Jonathan à l’heure actuelle, c’est lorsqu’il reçoit des passes vives. Il a une tension du côté du bras qui le dérange et il n’a pas le choix d’être prudent. Ce n’est pas une petite intervention qu’il a subie.»

Les plus optimistes espéraient revoir le talentueux attaquant la fin de semaine prochaine, pour le week-end du Super Bowl. Or, selon Renaud Lavoie, il serait surprenant - mais pas impossible - de revoir le numéro 92 en uniforme face aux Panthers de la Floride, samedi, ou contre les Blue Jackets de Columbus, le lendemain.

«Il ne peut pas commencer à dire "moi je reviens au jeu le plus rapidement possible et advienne que pourra". Cela pourrait causer d’autres dommages, souligne-t-il.

«Si ce n’est pas ce week-end, ce sera quelque part dans une semaine ou deux si les choses progressent. C’est Jonathan Drouin qui décidera s’il se sent assez bien ou non.»

Avant de tomber au combat, le 15 novembre, Drouin avait inscrit 15 points, dont sept buts, en 19 matchs. Des précisions devraient être apportées par l’entraîneur-chef Claude Julien au cours des prochains jours.