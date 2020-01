Laurent Duvernay-Tardif, un joueur-étudiant hors norme

Le joueur de football québécois Laurent Duvernay-Tardif a marqué beaucoup de gens durant son parcours vers la NFL et celui qui a été son entraîneur au niveau collégial garde un excellent souvenir du colosse des Chiefs de Kansas City.

À quelques jours de la participation de «LDT» au Super Bowl, Tony Iadeluca, qui l’a dirigé au sein des Phénix de Grasset, était de passage dans le studio de «JiC».

L’homme de football se souvient d’un athlète doué, capable de jouer des deux côtés du ballon, à qui on n’avait pas besoin d’expliquer deux fois un schéma de jeu.

«Ce qui m'a marqué le plus de Laurent à l'époque, ses résultats scolaires étaient exceptionnels, a-t-il raconté. Il était impliqué dans l'association étudiante, il était dans le théâtre à Grasset, il était impliqué dans tout. Et il avait le temps de tout faire et de réussir dans tout.»

M. Iadeluca est revenu sur le passage du joueur vers l’Université McGill, où il ne se voyait pas étudier au départ, et aussi sur les liens qu’il conserve avec lui, ayant notamment eu la chance d’aller voir jouer les Chiefs à quelques reprises au fil des années.

