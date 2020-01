Du renfort pour les Sabres

Tout semble indiquer que l’attaquant des Sabres de Buffalo Jeff Skinner effectuera un retour au jeu, alors que sa formation recevra la visite des Sénateurs d’Ottawa, mardi soir.

Dimanche, l’athlète de 27 ans a participé à l’entrainement complet des siens pour la première fois depuis qu’il a subi une blessure au haut du corps à la fin du mois de décembre.

«Jeff avait l’air vraiment bien et il se sentait bien, a indiqué l’entraîneur-chef des Sabres, Ralph Krueger, au NHL.com. C’était sa première fois avec un gros groupe, après plusieurs semaines. Nous devons être patients dans ce processus, mais les premiers rapports sont qu’il se sent fort et prêt à reprendre l’action.»

De son côté, Skinner était simplement heureux de retrouver ses coéquipiers et de ne plus faire des exercices en solitaire.

«Chaque fois que du commence ta réhabilitation, tu commences toujours par patiner en solitaire, alors c’est toujours plaisant de passer à l’étape de patiner avec tes coéquipiers, a dit le natif de Toronto. Je me suis senti bien. J’étais le seul qui était rouillé, mais je me sentais bien.»

Skinner connait une saison 2019-2020 en deçà des attentes, lui qui a amassé 11 buts et huit mentions d’aide pour 19 points en 39 parties. Il est ainsi bien loin de ses 40 réussites de la saison dernière. Une statistique qui avait grandement contribué à la signature d’un contrat de huit ans et d’une valeur annuelle de 9 millions $.

Avant sa blessure, l’ailier n’avait d’ailleurs pas touché le fond des filets adverses à ses 11 dernières parties.