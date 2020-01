Des vétérans sur le marché au New Jersey?

À l’approche de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les vétérans Andy Greene et Travis Zajac auraient tous deux rencontré le directeur général intérimaire des Devils du New Jersey Tom Fitzgerald, afin de discuter de leur futur avec l’organisation.

C’est le site sportif «The Athletic» qui a recueilli les commentaires des deux joueurs, qui possèdent des clauses de non-échange complètes à leur contrat. Ils ont également disputé toute leur carrière dans l’uniforme des Devils.

«Je sais qu’il y a des équipes qui appellent pour moi. Moi, j’ai seulement envie d’être ici. Je veux être au New Jersey, a indiqué l’attaquant Zajac, qui est sous contrat avec l’équipe jusqu’en 2021. Je crois que nous avons un bon et jeune groupe. Comme je l’ai dit par le passé, nous allons gagner en maturité et devenir une très bonne équipe.»

Le joueur de centre de 34 ans compte 19 points en 48 rencontres cette saison, étant utilisé la plupart du temps sur les deux premiers trios des siens.

Plus urgent pour Greene

La situation de Greene est plus particulière, puisque le contrat du défenseur de 37 ans viendra à échéance au terme de la présente saison. Avec les Devils depuis 2006, tout comme Zajac, l’arrière est le capitaine de l'équipe depuis 2015.

Celui qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation a dit à «The Athletic» qu’il n’avait nullement l’intention de lever sa clause de non-échange et qu’il souhaitait jouer la saison prochaine.

En outre, Greene a mentionné que la discussion qu’il avait eue avec Fitzgerald était davantage portée sur ce qui se passerait dans les prochaines semaines. Les équipes de la LNH ont jusqu’au 24 février pour compléter des transactions avec les autres formations de la ligue.