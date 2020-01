C’est fini pour Philip Rivers avec les Chargers

Les Chargers de Los Angeles n’offriront pas de nouveau contrat au quart-arrière Philip Rivers, selon le réseau Fox Sports.

C’est donc la fin d’une des plus longues associations dans la NFL, alors que l’athlète de 38 ans faisait partie de l’organisation californienne depuis la campagne 2004.

Il avait été repêché au quatrième rang de l’encan de 2004 par les Giants de New York, mais n’a jamais joué de match dans un autre uniforme que celui des Chargers. En effet, la formation de la Grosse Pomme l’avait envoyé à San Diego, où évoluait l’équipe à l’époque, en retour d’Eli Manning. Cette transaction est survenue quatre jours seulement après le repêchage.

Rivers devra toutefois tenter de se trouver une nouvelle formation pour la prochaine saison, lui qui avait exprimé, en décembre dernier, son désir d’évoluer de nouveau dans la NFL en 2020, et ce, même si ce n’est pas avec les Chargers.

En 16 parties en 2019, le pivot a complété 390 de ses 591 passes tentées pour des gains de 4615 verges et 23 touchés. Il a également été victime de 20 interceptions et de 34 sacs du quart.

Les Browns embauchent un jeune DG

Andrew Berry deviendra le plus jeune directeur général de l’histoire de la NFL, alors que les Browns de Cleveland annonceront sa nomination prochainement.

L’homme de 32 ans sera aussi le deuxième DG noir de l’histoire de la NFL, après Chris Grier chez les Dolphins de Miami.

Lundi, le réseau ESPN a découvert que Berry a obtenu le poste. Il occupera également la chaise de vice-président des opérations football chez les Browns, lui qui occupait la même fonction chez les Eagles de Philadelphie en 2019.

Il s’agit d’un retour pour Berry dans l’organisation de l’Ohio, car il avait été leur vice-président du personnel des joueurs de 2016 à 2018.

Les Browns font peau neuve présentement, eux qui ont connu une décevante campagne de six victoires et dix revers. En effet, après cette frustrante saison, le propriétaire de l’équipe de Cleveland a montré la porte au DG John Dorsey et à l’entraîneur-chef Freddie Kitchens.

Le dernier a d’ailleurs été embauché par les Giants de New York comme entraîneur des ailiers rapprochés.

Pour revenir aux Browns, ceux-ci ont embauché l’ancien coordonnateur offensif des Vikings du Minnesota Kevin Stefanski comme entraîneur-chef, il y a deux semaines.