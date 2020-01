Le weekend des étoiles: 20 observations

Publié aujourd'hui à 18h02

Mis à jouraujourd'hui à 18h16

Le weekend des étoiles fut encore une fois une réussite sur toute la ligne. On ne se contera pas de peurs : le niveau d’intensité laisse parfois à désirer, mais il n’y a aucun doute que les joueurs essaient de donner un spectacle. En ce sens, je pense que la Ligue nationale peut dire «mission accomplie».

Le concours d’habiletés a été très relevé. La LNH et les joueurs font des efforts pour innover et émerveiller les partisans. Voici quelques observations de mon séjour dans le «Show Me State».

1. Wayne Gretzky a lancé les festivités vendredi soir en souhaitant la bienvenue à tous. «La Merveille» n’a disputé que 31 matchs avec les Blues, toutefois son épouse, Janet, est native de St. Louis. Le meilleur pointeur de l’histoire de la LNH a toujours eu une connexion spéciale avec cette ville.

2. Les Blues ont profité de ce weekend pour honorer l’histoire de l’organisation. Outre Gretzky, Brett Hull, Al MacInnis, Chris Pronger, Bernie Federko et Keith Tkachuk ont tous tour à tour été chaudement applaudis. Une belle touche qui mérite d’être reproduite lors des prochains événements.

Crédit photo : AFP

3. La ville de St. Louis a traversé des moments difficiles, tant sur le plan social et économique que sur la scène sportive au cours des dernières années. Le départ des Rams fait encore mal, mais comme le commissaire Gary Bettman me le précisait en entrevue, la conquête de la Coupe Stanley a redonné un peu de fierté et de positivisme à cette ville, qui aura aussi son équipe de Major League Soccer à partir de 2022.

4. Un de mes moments forts : la pétillante Leila Anderson au centre de la glace du Enterprise Center qui a présenté les cinq représentants des Blues.

5. Malgré avoir été affaiblie par un virus qui a frappé toute sa famille, David Perron a joué un fort match. Le natif de Sherbrooke a pleinement mérité sa participation au match des étoiles. Il mène la LNH pour les buts gagnants.

6. Pour la première fois de sa carrière, David Pastrnak était capitaine d’une équipe. Le meilleur marqueur de la ligue nationale a pris son rôle au sérieux. Sans trop de surprise, il a été élu joueur par excellence (4 buts, 2 passes).

7. Qui a marqué le but décisif en finale? La réponse: Tomas Hertl, des Sharks de San Jose. Hertl était heureux de se retrouver du côté des vainqueurs étant donné les insuccès des Sharks cette saison. L’attaquant tchèque aurait probablement dû être considéré pour le titre de joueur du match, mais il était heureux de voir son partenaire d’entraînement l’été, Pastrnak, obtenir cette reconnaissance.

Crédit photo : AFP

8. Leon Draisaitl, des Oilers, avait affirmé que s’il se retrouvait sur la glace en même temps que l’ennemi juré Matthew Tkachuk (des Flames), il allait retraiter au banc. Tkachuk a préparé l’un des buts de Draisaitl, mais affirmer que les deux sont devenus de grands amis serait une exagération.

9. Le weekend des étoiles est un moment pour passer du temps en famille. J’imagine la fierté que devait sentir Keith Tkachuk, ancienne gloire des Blues, de voir ses deux fils se retrouver parmi les meilleurs joueurs au monde. Lors de l’épreuve du lancer des étoiles, Tkachuk a pris ses deux garçons dans ses bras. C’était un moment touchant.

Crédit photo : AFP

10. Parlant de famille, Kristopher Letang était accompagné de son fils de 7 ans, Alex. Le jeune garçon a volé la vedette à son père en accordant des entrevues en français et en anglais. On me dit aussi qu’il était TRÈS impressionné par les mascottes!!

11. Il n’y a pas eu beaucoup de mises en échecs, mais Shea Weber en a tout de même livré une à Letang. Le défenseur-étoile des Penguins de Pittsburgh n’était pas impressionné et s’est repris plus tard dans le match.

12. Le capitaine du Canadien a démontré une fois de plus qu’il est incontestablement l’homme fort de la LNH en remportant l’épreuve du tir le plus puissant. Surtout il a déclaré qu’il «n’abandonne jamais», exprimant clairement son souhait de demeurer avec le Tricolore.

Crédit photo : AFP

13. Même si la mascotte des Flyers de Philadelphie se trouve dans l’eau chaude, «Gritty» a été fidèle à lui-même. Le monstre poilu orangé a donné des coups de bâton (rien de violent) à Andrei Vasilevskiy du Lightning de Tampa Bay. On ignore si Vasilevskiy entend déposer une plainte formelle!!

14. La meilleure citation de la fin de semaine? L’entraîneur des Bruins, Bruce Cassidy qui affirme à Renaud Lavoie en riant «j’ai encore terminé deuxième à St. Louis!!»

15. J’ai trouvé ça très spécial de voir les meilleures hockeyeuses au monde arborer un chandail avec la logo de la LNH. Le match des femmes était plus relevé et compétitif que ceux des hommes. Je leur lève mon chapeau d’avoir saisi cette opportunité. Espérons maintenant qu’elles auront bientôt une ligue à la hauteur de leurs talents.

Crédit photo : AFP

16. Matthew Barzal m’a déjà confié qu’il aimait mieux garder la rondelle puisque de travailler à la récupérer est épuisant et contre-productif. C’est parfaitement logique. Barzal a illustré à quel point il est excellent en protection de rondelle. Il va devenir une «star», celui-là.

17. J’ai eu le plaisir de m’entretenir avec l’acteur de Hollywood Jon Hamm. Sa connaissance du sport m’a franchement étonné. Il est un fan fini des Blues de St. Louis et connaît les joueurs passés et présents. D’ailleurs Hamm connait aussi quelques mots de français! Il entend aller voir un match au Centre Bell un jour.

18. L’an prochain, on risque de revoir Jonathan Huberdeau au Match des Étoiles à Sunrise en Floride et aussi pour les années à venir. Le natif de Saint-Jérôme est en train de devenir l’un des meilleurs attaquants dans les deux sens de la patinoire. Parlant de Québécois, Anthony Duclair volait, par moments, sur la glace. L’attaquant des Sénateurs se plait à Ottawa. Il fait partie d’un noyau de jeunes très impressionnant dans la capitale fédérale. À quand le début des négociations pour une prolongation de contrat?

19. Belle rencontre avec Martin Brodeur dont la résidence permanente est à St. Louis. L’ancien numéro 30 jouera un rôle important dans la relance des Devils. D’ailleurs l’unique représentant du New Jersey, Nico Hischier, a bien fait dans son match.

20. Je tiens à saluer Olivier Couture, un jeune garçon de 8 ans qui a subi une greffe rénale. Olivier a vécu un week-end de rêve grâce à la Fondation Rêves d’Enfants!