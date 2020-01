Kobe Bryant décédé dans un accident d'hélicoptère

La légende du basketball Kobe Bryant est décédée dans un accident d'hélicoptère, a rapporté TMZ dimanche. La nouvelle a été confirmée par plusieurs médias.

L'écrasement serait survenu à Calabasas, une ville du comté de Los Angeles. Selon TMZ, cinq personnes auraient perdu la vie dans cet accident qui n'aurait épargné aucun passager. C'est un feu à l'intérieur de l'appareil qui serait à l'origine du drame. Toujours selon TMZ, Bryant n’était pas accompagné par sa femme lors de ce trajet en hélicoptère. Le couple a eu quatre filles ensemble.

Pas plus tard qu'hier, Bryant félicitait LeBron James d'avoir battu l'un de ses records sur Twitter.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ���� #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, et l'ultime homme des grandes occasions, Bryant a évolué pendant l'intégralité de son illustre carrière de 20 saisons avec les Lakers de Los Angeles, dans la NBA.

L'homme de 41 ans avait pris sa retraite en 2016.

Au cours de sa carrière, Bryant a remporté cinq trophées Larry O’Brien, deux trophées du joueur le plus utile de la série finale et il a été le joueur le plus utile de la NBA en 2008.

Ses numéros (8 et 24) avaient été retirés dans les hauteurs du Staples Center par les Lakers. «Black Mamba» occupait la troisième place des meilleurs pointeurs de la NBA, avec 33 643 points, avant d'être devancé par James samedi.

Plus de détails suivront.