Un volet féminin à la LNH?

Les meilleures joueuses en Amérique du Nord s’affrontaient dans un match trois contre trois dans le cadre du Concours d’habiletés de la LNH, vendredi soir. L’événement a connu un franc succès et pour plusieurs, il serait temps de faire une plus grande place aux femmes dans la LNH.

En entrevue avant le Match des étoiles, le commissaire de la LNH Gary Bettman s’est prononcé sur l’idée d’imiter la NBA avec sa WNBA, et de créer une ligue de hockey féminin professionnelle, affiliée à la LNH.

Même si Bettman n’est pas fermé à l’idée, il demeure réaliste et admet que cela ne se ferait pas simplement : «Démarrer une ligue est très difficile et pour qu’on s’y mette, il faut être certain que ce soit un succès.»

Le commissaire est clair : «Il faut être patient.»

Avant de pouvoir se comparer à la NBA, «le hockey doit prendre de l’expansion et commencer à devenir pus populaire.»

Malgré tout, la partie d’hier demeure un signe encourageant pour l’avenir.

