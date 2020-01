Le CH devra se méfier de la vitesse de Jack Eichel

Il y aura d’abord la visite des Capitals de Washington au Centre Bell lundi, puis le Canadien de Montréal aura ensuite rendez-vous avec le rapide Jack Eichel et les Sabres, jeudi, à Buffalo.

Eichel, invité au week-end des étoiles de la Ligue nationale de hockey, a notamment terminé quatrième chez les patineurs les plus rapides au concours d’habiletés. Seuls Mathew Barzal (Islanders), Connor McDavid (Oilers) et Chris Kreider (Rangers) ont mieux fait que lui.

«C’est une bonne occasion de passer du temps avec des gars que tu ne côtoies pas tellement, a indiqué Eichel, à propos de la classique annuelle, sur le site web de la LNH. On retrouve certains joueurs avec lesquels on a déjà évolué ou on rencontre des gars avec qui on n’a jamais eu l’occasion de passer du temps. C’est plaisant.»

Eichel mène les Sabres avec 62 points, dont 28 buts, en 48 matchs cette saison. Il devance son coéquipier Sam Reinhart (41 points en 49 parties).