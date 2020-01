Qui sera au Royal Rumble? Punk, Ronda, Edge ou Shane?

Publié aujourd'hui à 14h00

Mis à jouraujourd'hui à 14h02

La WWE amorce ses mois les plus excitants de l’année. En effet, le Royal Rumble marque le début de la route vers WrestleMania et, dès dimanche, nous allons en savoir davantage sur ce qui nous attend le 5 avril prochain à Tampa.

Mais avant de se rendre en Floride, parlons de ce qui va se dérouler au Minute Maid Park de Houston.

Le Royal Rumble est toujours l’hôte de plusieurs spéculations et surprises, mais aussi, d’encore plus de déceptions. Les fans, dans un engouement hors du commun, n’arrêtent pas de s’imaginer de nombreux scénarios qui, en fin de compte, ne se réalisent presque jamais. Cette année ne fait pas exception alors que j’entends le nom de CM Punk depuis que ce dernier a fait ses débuts à l’émission Backstage sur les ondes de FOX.

Il faut se rappeler ici que c’est le réseau de télévision, et non la WWE, qui a embauché l’ancien champion. Certains pourraient me dire que chaque récent retour à la WWE a commencé après une association avec l’un des partenaires de la compagnie, comme ce fut le cas pour Goldberg, Sting (pas un retour, mais un début, même chose) ou l’Ultimate Warrior. Mais Punk est différent. Il semble avoir une indifférence à un retour dans l’arène que les trois autres n’avaient pas. Et il n’a pas un enfant qui voudrait le voir lutter pour la première fois.

D’autres pourraient aussi me dire que, juste pour un soir, juste pour la réaction que sa présence causerait, sa présence vaudrait la peine. Surtout qu’une bataille royale ne demande pas la même préparation qu’un match un contre un à WrestleMania, par exemple. Dans les faits, je pense que ce serait pire. Parce qu’après ça, les rumeurs n’arrêteraient plus et tout le monde aurait des attentes. S’il doit faire un retour, que le Rumble soit le premier d’une série qui mènerait jusqu’à WrestleMania par exemple. Mais un soir seulement n’en vaut pas la chandelle pour tout le trouble que ça va causer par la suite.

Bref, si vous voulez mon avis, éteignez vos lampions et commencez à prier pour autre chose, car CM Punk n’y sera pas ce dimanche.

Peu de places chez les hommes, qui en feront partie?

Cela dit, il ne reste plus beaucoup de places dans le Rumble chez les hommes, alors que 26 des 30 places sont déjà prises.

De Raw, nous avons : Brock Lesnar (qui entrera le premier), AJ Styles, Rowan, Randy Orton, Rey Mysterio, Ricochet, Drew McIntyre, Rusev, Bobby Lashley, Aleister Black, Buddy Murphy, Seth Rollins, Kevin Owens et Samoa Joe.

De SmackDown, nous avons : Roman Reigns, Elias, Roi Corbin, Dolph Ziggler, Otis, Tucker, Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, Kofi Kingston, Big E, John Morrison et Le Miz.

Ça ne laisse que quatre places pour des lutteurs de NXT, des retours ou des lutteurs surprises.

Voici les noms les plus plausibles.

Shane McMahon, John Cena, Cain Velasquez, l’Undertaker, Goldberg, Edge, Big Show, Kane, Jeff et Matt Hardy (qui est près d’un retour), Dominick Mysterio, les Usos, Cesaro, Finn Balor et Sami Zayn. Pour ce qui est de Tyson Fury, il a un combat de boxe le 22 février prochain. Il serait donc surprenant de le voir, mais avec Fury, on ne sait jamais. Je vous rappelle que seulement quatre lutteurs seront choisis. Si j’avais à me prononcer, j’irais avec Shane, Edge, Balor et Velasquez.

Un Rumble féminin pauvre en confirmations

Du côté féminin, je suis très surpris que sur 30 places, seulement sept soient confirmées.

Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross, Sarah Logan, Natalya, Carmella et Dana Brooke sont les seules à avoir été confirmées pour le match, ce qui laisse 23 places disponibles. Il y a donc place à la spéculation.

Excluons pour l’instant celles qui ont déjà un match, soient Becky Lynch, Asuka, Bayley et Lacey Evans.

Il nous reste donc Sasha Banks, Kairi Sane, Lana, Liv Morgan, Mandy Rose, Sonya Deville, Tamina, Billie Kay, Peyton Royce et Zelina Vega, qui sont toutes à temps plein à Raw ou à SmackDown.

On est rendu à 17.

Je crois que le match va marquer les retours d’Ember Moon, Ruby Riot, Nia Jax et Naomi. Je serais surpris de voir Mickie James si tôt, mais on ne sait jamais. Je ne l’inclus pas dans ma liste.

On en a maintenant 21.

Le retour de Ronda?

Du côté de NXT, je miserais sur Deonna Purrazzo et Chelsea Green, que nous avons toutes les deux vues à Raw ou à Main-Event dans les dernières semaines. Maintenant qu’elle n’est plus championne, Shayna Baszler devient une candidate logique, surtout qu’à Survivor Series, elle avait été mise à l’avant-plan. Avec toutes les rumeurs renvoyant Io Shirai au Japon, je ne serais pas surpris de la voir ici.

Il en manque 5.

Bianca Belair, Candice LeRae, Toni Storm et les amies de Baszler, Marina Shafir et Jessamyn Duke, pourraient aussi en faire partie. Ou peut-être quelques anciennes, quoique cette avenue ait été utilisée plus souvent qu’à son tour dans les dernières années entre le Rumble, WrestleMania et Evolution. Mais des lutteuses telles que Beth Phoenix, Lita ou les jumelles Bella ne sont jamais bien loin. On pourrait aussi faire lutter deux fois les perdantes des deux matchs de championnat. Au final, quatre d’entre elles y seront.

Il en reste une.

Et ce nom devrait être «Rowdy» Ronda Rousey!

Si sa main est rétablie, et ses réseaux sociaux semblent indiquer que oui, ce serait le moment parfait pour son retour et un possible match à WrestleMania. Avec son amie Shayna Baszler dans le lot, ça a encore plus de sens. Sa présence serait aussi un clin d’œil à son arrivée à la WWE, qui avait eu lieu au Royal Rumble en 2018.

Maintenant, qui va remporter ces deux matchs? Bonne question.

Il me semble que l’issue est moins évidente que par les années passées. Roman, McIntyre, Brock, Seth, KO, Joe, Corbin et Kofi me semblent tous des choix logiques que je pourrais expliquer. Chez les femmes, Rousey, Baszler, Flair, Lacey (si elle en fait partie) et Banks sont celles qui auraient le «momentum» nécessaire pour gagner le match.

Les Anti-Pods de la Lutte

Grosse nouvelle cette semaine, alors qu’à partir de février, notre podcast sera enfin diffusé une fois par semaine! Merci à QUB Radio, TVA Sports et surtout, tous les auditeurs qui nous encouragent depuis le tout début.

Dans l’édition de cette semaine, Kevin Raphaël revenons sur l’actualité des dernières semaines, de la présence de PCO à l’émission de Dave Morissette et, bien entendu, du Royal Rumble.

Matchs de la semaine

Keith Lee c. Roderick Strong Seth Rollins et Buddy Murphy c. Les Vikings Andrade c. Rey Mysterio

Vidéo de la semaine

Seth est champion avec son nouveau Buddy!

Résultats rapides

Wichita, Kansas

Le champion des États-Unis Andrade, acc. par Zelina Vega a battu Rey Mysterio

Aleister Black a défait un inconnu

Drew McIntyre a vaincu Randy Orton par disqualification

Becky Lynch a battu Kairi Sane, acc. par Asuka

Seth Rollins et Buddy Murphy, acc. par AOP ont défait les champions par équipe les Vikings, acc. par Kevin Owens et Samoa Joe pour remporter les titres

Erick Rowan a vaincu Matt Hardy

Bobby Lashley et Lana ont battu Rusev et Liv Morgan

Vidéo de la semaine

Un premier titre à NXT pour Keith Lee

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Les Grizzled Young Veterans ont battu l’Undisputed Era pour avancer en finale de la Classique Dusty Rhodes

Toni Storm a défait Io Shirai par disqualification

Finn Balor a vaincu Joaquin Wilde

Shayna Baszler a battu Shotzi Blackheart

Matt Riddle et Pete Dunne ont défait Imperium pour avancer en finale de la Classique Dusty Rhodes

Keith Lee a vaincu le champion Nord-Américain Roderick Strong pour remporter le titre

Vidéo de la semaine

Voici les meilleurs moments de la semaine

Résultats rapides

York, Angleterre

Jordan Devlin a battu Ligero

Ilja Dragunov a défait Josh Terry

Travis Banks a vaincu Brian Kendrick

Vidéo de la semaine

Bray Wyatt signe son contrat d’une drôle de façon

Résultats rapides

Dallas, Texas

Roman Reigns et les Usos ont battu Roi Corbin, Dolph Ziggler et Robert Roode

Braun Strowman et Elias ont vaincu Shinsuke Nakamura et Cesaro, acc. par Sami Zayn

John Morrison, acc. par le Miz a défait Kofi Kingston, acc. par Big E

Événement spécial, samedi le 25 janvier, sur la chaîne de la WWE.

Carte confirmée pour Worlds Collide :

La championne NXT UK Kay Lee Ray c. Mia Yim

Johnny Gargano et Tommaso Ciampa c. Trent Seven et Tyler Bate

Le champion NXT Mi-Lourd Angel Garza c. Isaiah Scott c. Jordan Devlin c Travis Banks dans un match quadruple menace

Finn Balor c. Ilja Dragunov

La championne NXT Rhea Ripley c. Toni Storm

Imperium c. Undisputed Era dans un match 4 contre 4

Événement spécial, dimanche le 26 janvier, sur la chaîne de la WWE.

Carte confirmée pour Royal Rumble :

Shorty G c. Sheamus

Roman Reigns c. Roi Corbin dans un match où les chutes peuvent se faire partout

Le champion des États-Unis Andrade c. Humberto Carrillo

La championne SmackDown Bayley c. Lacey Evans

La championne Raw Becky Lynch c. Asuka

Le champion Universel Bray Wyatt c. Daniel Bryan

Royal Rumble masculin

Royal Rumble féminin

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

